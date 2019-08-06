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香港不能再亂下去！　港澳辦：示威者「囂張至極、喪心病狂」

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▲▼港澳辦7月29日首度回應香港局勢。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸國務院港澳辦今針對香港局勢召開吹風會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院港澳事務辦公室今（6日）下午再次公開對香港局勢表達看法，港澳辦發言人楊光在吹風會上表示，堅決擁護一國兩制方針，捍衛香港法治，堅決支持林鄭月娥行政長官，堅決支持香港警隊執法，面對這種嚴峻形勢，越來越多人認為，香港不能再亂下去了。他甚至抨擊示威者「囂張至極、喪心病狂。」

由於此次吹風會並非正式記者會，因此進場媒體人數有所控管，未獲准出席的只能在吹風會一旁的場地內觀看直播訊號。儘管如此，仍然吸引許多大陸境內與境外媒體前來，因為這已經是港澳辦10天內第二次公開就香港局勢表達看法，可以說相當罕見。

楊光表示，示威行動已演化成極端暴力行為，手段不斷翻新，破壞性不斷加劇，令人觸目驚心。少部分示威者以警察為襲擊目標，使用工具發展到汽油彈、弓箭等致命武器，還有人公然鼓吹使用致命手段襲擊警察，對廣大市民生命安全造成威脅。

他強調，堅決擁護一國兩制方針，捍衛香港法治，堅決支持林鄭月娥行政長官，堅決支持香港警隊執法。8月5日，反對派發起罷工行動，面對這種嚴峻形勢，越來越多人認為「香港不能再亂下去了。」

除了這場吹風會，綜合港媒報導，港澳辦及中聯辦7日（週三）將在深圳五洲賓館召開座談會，內容與「香港當前局勢」有關，時間由上午10時至下午4時30分，目前已有港區人大代表和政協委員收到中聯辦通知。

報導指出，通知中形容此次是重要會議，也因此，港媒判斷，港澳辦主任張曉明及中聯辦主任王志民將會出席座談會，至於主題，很有可能與今日記者會上提及的內容有關。

▲▼2019/08/03，香港旺角示威。（圖／路透）

▲香港示威行動持續升級。（圖／路透）

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