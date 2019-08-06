寧吃土也不願失自由　一芳加盟店嗆拆招牌：一粒屎害了一鍋粥

▲一芳台灣水果茶發表聲明，強調一國兩制，反對暴力罷工。（圖／翻攝自微博／一芳台灣水果茶官網）

記者唐詠絮／彰化報導

台灣知名手搖飲料店「一芳水果茶」5日在微博上支持一國兩制、譴責香港罷工引起其他加盟店的譁然，彰化喬治派克大竹店昨日也悄悄換上「反送中」的大頭圖貼，同時聲明「一粒屎害了一鍋粥」，寧願吃土也不願失去自由，如果總公司3日內未發表正確聲明，只好拆招牌！退加盟。

彰化喬治派克大竹店指出，「農曆七月真的很可怕！加盟業者躺著也中槍，我們並不認同香港代理商擅自發出的聲明，真的很不負責任！希望總公司能在3日內答覆，否則寧願拆招牌。」

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▲一芳彰化姊妹店也發文抵制總部聲明。（圖／翻攝自臉書粉專／喬治派克彰化大竹店）

店家指出，發這篇聲明也不是為了挽救聲譽或是止血，而是無論如何我們都必須告訴大家，並不認同總部的聲明，那篇聲明也不會改變他們愛台灣這片土地、這個國家的心！確信身為人都應享有自由跟民主，他們沒有黨派分別，只是想讓後代子孫能繼續保有自由及人身安全。

上午《ETtoday 新聞雲》記者去電訪問對於「反送中」的看法，店家表示，已經在與總部密切聯繫中，希望能有一個圓滿答覆，也請顧客能繼續到店消費支持。

▲「一芳」台中豐原總部將在下午2點發聲明。

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