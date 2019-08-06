360度實時掃描！　「坦克型巡邏機器人」投入北京維安

▲坦克型巡邏機器人投入北京維安工作。（圖／翻攝環球網）

記者曾俊豪／北京報導

橫貫北京的「長安街」由於沿線有諸多政府機關，一向是維安重點區域，除了傳統的公安、武警以及天眼系統之外，現在還加入「坦克型巡邏機器人」。這台小坦克本月正式在北京街頭亮相，其「眼睛」為兩顆攝影鏡頭，能360度實時掃描路況，充滿電之後，一天可工作8小時。

《環球網》報導，此「坦克型巡邏機器人」叫做安巡士，8月2日首度在北京王府井大街南口亮相。此巡邏機器人外型像是坦克，高度不到100公分，主要從地鐵口出發，在王府井大街與長安街交叉口來回巡邏。

維護人員介紹，機器人的眼睛是兩顆攝影鏡頭，「一個是正常的鏡頭，主要用於白天自然光條件下拍攝；另一個則是紅外線鏡頭，是何在晚間等光線較差的情況下拍攝，機器人的可視距離有50公尺。」

▲坦克型巡邏機器人配備兩顆鏡頭，即使夜晚也能正常工作。（圖／翻攝環球網）

他表示，「坦克型巡邏機器人」拍下的圖像不僅可以存在機器人身上，也可透過網路進行遠程的實時傳輸，一旦街道上出現突發狀況，機器人還可透過對講機呼救並發出聲光警示。

機器人有兩種控制模式，一是提前設置路線自動巡視，由於雷達架設在機器人的「鼻子」上，因此可以360度對路況進行實時掃描；此外，也能透過手機APP進行手動操控。

至於機器人移動的方式，主要透過履帶，可輕鬆駛過台階或是減速帶，時速最快可達到10公里，和行人步行的速度差不多，充滿電後，一天工作8小時不是問題。

▲坦克型巡邏機器人透過履帶移動，最高時速10公里。（圖／翻攝環球網）