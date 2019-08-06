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離婚後前妻產女...港男被戴綠帽跨國求償　她和小王判賠20萬

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▲港男戴綠帽跨國求償前妻和小王60萬元賠償，屏東地院判賠20萬元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲港男戴綠帽跨國求償前妻和小王60萬元賠償，屏東地院判賠20萬元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

馬來西亞籍徐姓女子與香港籍黃姓前夫離婚後產下1女，黃認為前妻在離婚前便與台籍涂姓男子有染，跨國提告請求60萬元精神撫慰金賠償，法官以黃無法證明前妻是在兩人婚姻關係存續期間受胎，難以認定徐、涂2人有通姦情事，但徐、涂兩人的親密行為在當時已逾越一般男女正常社交，判決他們要共同賠償黃男20萬元，全案還可上訴。

黃男起訴說，徐姓前妻與涂姓男子在2015年間便以老公、老婆互稱，還有接吻親密舉動，他和徐女於2017年在香港經法院判決離婚確定，徐女接著在2018年5月19日便生下一女，生父為涂男，依民法規定回溯受胎期間應在2017年7月22日至11月20日間，他和前妻的婚姻關係尚存續中，可見徐、涂在他和前妻離婚前就出現通姦行為。

法官審理認為，根據徐女剖腹產醫院的推算，認為徐女受胎日期約在2017年9月13日，已在離婚後，難以認定徐、涂在離婚前就有通姦行為。

但檢視黃男所提供的截圖及相關對話內容後，徐女在離婚前確與涂男有共同出遊、接吻等親密行為，已逾越男女正常社交，侵害黃男配偶法益，判決徐、涂應連帶賠償黃男20萬元。

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關鍵字：馬來西亞,香港,賠償,20萬

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