影／「深圳亮劍」1.2萬公安出動！模擬平定「安全帽黑衣示威者」

記者劉亭／綜合報導

深圳公安5日公告，根據省廳統一部署，於6日早上10時30分於寶安區海濱廣場進行「廣東公安夏季大練兵『深圳亮劍』行動」。有網友推測，此舉是向近來警民衝突不斷的香港喊話。

▲「深圳亮劍」行動，出動海陸空兵力。（圖／翻攝自中國長安網，下同）

文中表示，本次「深圳亮劍」行動，是為了「堅決打好打贏新中國成立70周年大慶安保攻堅仗，進一步凝聚警心、鼓舞士氣、練兵備戰，全力維護國家政治安全和社會平安穩定」。

本次夏季大練兵出動1.2萬警力參加，全警種上陣進行海陸空聯合演習。從公布的影片中可見，穿著黑衣的示威者，戴著安全帽或戴口罩，向警察們投擲物品，並拿木棍對峙的畫面，之後警察施放催淚彈與出動警犬驅離。

演習中還有示威者將正在冒火的推車推向公安，之後倒在地上，一旁公安則迅速上前撲滅火勢，之後數人出動將示威者抬離現場。影片最後配上文字「實現復興的偉大夢想，前進向前進」。

看了影片之後，許多大陸網友紛紛留言，「是否準備出發去香港？將暴徒一網打盡」、「中央政法委警告」、「我懂，大家都懂」、「展示我軍力量」、「哈哈哈哈哈哈哈建議在香港大街小巷24小時播放」、「直接去實戰比較好!對於不要臉的人,不用給他們臉」。