交部修法！全台巷弄10月大降速「速限30KM」　超速將開罰1200元

▲全台巷弄10月速限降至30公里，目標10月上路，超速依法可開罰1200元至2400元。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者賴文萱／台北報導

交通部推動速度管理，6日預告修正「道路交通安全規則」部分條文草案，針對路寬較窄且車行速度較慢的都市內巷道或區村里道路進行降速。未來「未劃設車道線、行車分向線或分向限制線之道路」，速限將從每小時40公里調整為30公里，目標今年10月1日上路。若違規，可依法處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。

依據經濟合作暨發展組織（OECD）報告指出，行人與車輛發生碰撞時，當速限為50公里時，致死率約為85%；速限為40公里時，致死率約為35%；速限為30公里時，致死率大幅下降至10%。

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▲全台巷弄最快10月速限30公里，若違規超速，依法可開罰新台幣1200元以上2400元以下。（圖／記者賴文萱攝）

鑑於全國很多縣市都在推動鄰里交通之改善計畫及交通寧靜區，交通部指出，為推動落實交通寧靜區，以及考量實務上各道路型態交通流量之行車速度，今日預告修正道路交通安全規則第93條，規劃針對路寬較窄且未劃設車道線、行車分向線或分向限制線的巷弄道路速限，由每小時40公里調降為每小時30公里（快車道、慢車道速限並無調整），目標今年10月1日上路。

若違規超速，根據《道路交通管理處罰條例》第40條，汽車駕駛人行車速度超過規定之最高時速，或低於規定之最低時速，除有第四十三條第一項第二款情形外，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰。