50輛遊覽車包圍交通部反「GPS箝制」司機怒：受傷休還要說明GPS為何沒動

▲新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉。（圖／記者陳家豪攝）

記者洪巧藍／台北報導

全國交通運輸業產業工會與新北市遊覽車駕駛員職業工會今（6）日上午動員多輛遊覽車包圍交通部陳情抗議，提出反對使用GPS箝制遊覽車，應該回歸公司自主管理；更有業者代表現身說法，自己在受傷須休養無法開車的狀況遭到監理單位詢問「為何GPS沒有在動」很是擾民。公路總局表示，介接遊覽車GPS系統是為了引導司機避開土石坍方等災區路段確保行車安全，今年自汛期以來已經有15次運用系統引導遊覽車避險。

新北市遊覽車駕駛員職業工會理事長李式嘉受訪表示，政府利用評鑑扣分等脅迫方式要求遊覽車業者必須把GPS資料介接給政府，且當時表示僅做為大數據參考使用，然而現在卻變成告發手段。遊覽車業者並非反對GPS裝設，而是反對公路總局利用GPS進行箝制。

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一名不願具名的遊覽車駕駛出面露出手上的傷痕，控訴自己因為嚴重受傷，無法開車得休養三個月，卻還被監理單位詢問「為什麼GPS沒有動」，在一隻手動不了的情況還被要求說明為何遊覽車停了兩個月。

▲立委許毓仁（左）與遊覽車駕駛（右）上台發表言論。（圖／記者陳家豪攝）

國民黨立委許毓仁到場聲援時表示，遊覽車司機本來就是過勞嚴重的工作階層，政府卻搞出GPS隨時回報，把遊覽車業當成隨時隨地都會造成謀殺意外的工作。而司機都是經過考試合格、政府認可，若有問題應該是制訂完整的管理辦法，現行的GPS制度隨時隨地回報，反而讓業者更加無法專心且增加工作負擔，也損害乘客安全。

李式嘉指出，GPS以衛星信號為傳輸，會因信號強弱、氣候等因素影響其準確度；且因為機器本身精準度不足，亦會產生高架、平面道路無法辨識、測速不穩，甚至機器本身故障無發送信號等情形。

這些因素造成的異常告警是可以透過經驗去判斷其正確性，但公路總局相關監控人員缺乏判斷經驗，有告警訊息即出異常報告通知公司要求駕駛做出說明，十分擾民，建議將此作業回歸至公司自主管理。此外，遊覽車業者也希望實施車主車實名制以及《汽車運輸管理規則》修訂應該送立法院審查。

公路總局回應指出，因應劇烈天氣恐影響行車安全，除了對轄屬山區省道公路建立完整預警及應變處置的防災體系系統外，今年進一步整合遊覽車車上衛星定位(GPS)介接至公路總局遊覽車動態資訊系統即時資訊，運用於引導位於災區路段附近的遊覽車避險避災。

今年自進入汛期至今，已有15次運用GPS即時定位資訊，通知及引導災區路段附近遊覽車安全駛離或就近避險；最近一次是7月28日台7線桃園市復興區榮華路段發生土石坍方造成雙向無法通行時，透過動態系統即時資訊聯絡引導受影響遊覽車改行駛安全路段。

公路總局組長劉育麟表示，若監理單位接獲訊號異常顯示確實會進行確認，但幾乎沒有因此進行開罰；另部份業者也可能把GPS關閉，所以當遊覽車連續30天沒有訊號會進行關心，但只要經過查證確認沒有疑義就沒事。