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更新／午後雨彈又攻中南部！嘉南高屏大雨特報　「雨勢恐延續到晚上」

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▲▼大雨特報。（圖／中央氣象局）

▲嘉南高屏4縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今（6）日嘉義山區及台南以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

▲▼大雷雨訊息。（圖／中央氣象局）

請繼續往下閱讀...

▲高屏再發大雷雨訊息。（圖／中央氣象局）

【14:33更新】：雷雨編號0129：針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至15時30分止。

示警區域
高雄市：林園區、大寮區、美濃區
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、三地門、瑪家鄉、泰武鄉

▲▼屏東大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

▲屏東大雷雨即時訊息。（圖／中央氣象局）

【13:24更新】：雷雨編號0128：針對「屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至14時15分止。

示警區域
屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、枋寮鄉、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉、南州鄉、佳冬鄉、枋山鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、獅子鄉

氣象局指出，今天基隆北海岸、大台北東側、東半部及恆春半島受東北風帶進水氣影響，不定時會有局部短暫陣雨，其他地區則以多雲到晴為主。

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,腳踏車,自行車。（圖／記者李毓康攝）

▲氣象局指出，午後中南部地區雷陣雨雨勢，有機會延續到晚上。（圖／記者李毓康攝）

午後中南部地區尤其嘉義以南及其他各地山區出現局部雷陣雨機率高，並且易有短時強降雨所造成的局部大雨或豪雨，雨勢也有機會延續到晚上。

至於氣溫方面，由於背風沉降影響，北部有局部36、37度高溫出現機率，其他地方則在32到35度，紫外線指數偏高，外出請注意防曬並多補充水分。

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關鍵字：大雨特報,大雨,中央氣象局,氣象雲

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