「利奇馬」最快周三白天發海警！今深夜轉中颱　氣象局：不排除登陸台灣

▲氣象局最快周三白天發布利奇馬海警，預估深夜就將轉中颱。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱利奇馬強度持續增強，上午8時位於鵝鑾鼻東南東方940公里海面，並朝台灣東北部外海前進，不排除有登陸可能。氣象局指出，在今晚到明天利奇馬就有機會轉中颱，依照目前路徑預估最快周三白天發布海警，晚上之後也有機會發陸警。颱風預估周四、五最接近台灣，其中周五這天西半部、東北部地區會有豪雨以上等級雨量。

氣象預報員張承傳表示，若以目前路徑來看，利奇馬朝東北部外海前進，由於颱風中心距離陸地不遠，只要稍微偏西一點就有機會登陸，因此氣象局不排除有登陸機率。但目前走向比較偏西北，若依照氣象局的「西北颱」定義，則是要偏西北西走向，且颱風要從彭佳嶼跟基隆約50公里之間通過，氣象局將持續觀察。

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▲利奇馬颱風朝東北部外海前進，不排除有登陸可能。（圖／中央氣象局）

氣象局簡正伍婉華表示，利奇馬周四、周五最接近台灣，周三受到外圍雲系影響，北部、東半部地區會斷續出現短暫陣雨，其他地區則要留意午後陣雨。周四則是颱風外圍環流影響，預估北部、東北部及東部會有大雨發生，有時候會出現較大雨勢。

▲氣象局簡正伍婉華提醒，周三起北部、東半部受外圍雲系影響就會出現斷續雨勢，周四、五影響最劇，可能有豪雨以上降雨發生。（圖／記者莊喬迪攝）

隨著颱風持續逼近，周五各地天氣不穩，其中西半部、東北部地區會有陣雨或雷雨，雨勢預估會有豪雨以上雨量，花東山區也要留意雨勢，平地可能吹焚風。但到底利奇馬會帶來多明顯的雨勢，必須要看颱風增強過程的強度變化及多靠近台灣地區而定。颱風預估周六下半天遠離台灣，但隨後仍有西南風影響，中南部要持續留意降雨情況。

▲第10號颱風柯羅莎最快下午生成，但未來路徑對台灣不會有影響。（圖／中央氣象局）

至於位於關島附近海面的熱帶性低氣壓，最快下午就有機會生成今年第10號颱風柯羅莎，形成三颱共舞的情況，但未來該系統對台灣不會有影響。