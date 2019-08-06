利奇馬恐成西北颱「風雨灌進北部」？氣象局回應了　鄭明典：雲系裂成兩大塊

▲鄭明典說，利奇馬的高層雲系分裂成兩大塊，圖外東邊雲團有發展成另一個熱帶氣旋的趨勢。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

利奇馬恐成西北颱？對此，中央氣象局預報員陳伊秀表示，颱風路徑若往南或往北修就差很大，如果是走北部海面、彭佳嶼過去，屆時吹西北風，風雨從北部灌進來，就不排除是西北颱，對台灣影響就比較大，但都還要觀察。氣象局副局長鄭明典指出，利奇馬的高層雲系分裂成兩大塊，「右邊的雲系和低層環流耦合良好，那是9號颱風本尊。」

陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》指出，利奇馬會不會成為西北颱要看未來路徑，如果路徑大幅往南修，登陸宜蘭或宜蘭、花蓮交界，颱風結構雖多少被破壞一點，但還是以中颱強度影響台灣。

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陳伊秀解釋，若利奇馬路徑往北修沒登陸，走「擦邊球」或比較在北部海面、彭佳嶼過去，「結構沒被打掉就不排除是西北颱」；若是這樣，因吹西北風，風雨灌進北部和西半部，但仍是以北部為主，對台灣影響就較大。

▼利奇馬東邊還有一個熱帶低壓發展中，今有機會成颱。（圖／氣象局）

▼陳伊秀說，利奇馬暴風圈不排除碰觸台灣陸地。（圖／氣象局）

陳伊秀表示，利奇馬今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方960公里海面上，未來朝西北接近琉球群島，預估經過台灣東北邊海面，今和周三有機會轉中颱，靠近台灣時是中颱強度。

陳伊秀表示，利奇馬周四至周六影響台灣，先影響北部、東半部，周四北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周五、周六中部以北及東北部地區有陣雨，降雨較持續，其他地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

陳伊秀指出，利奇馬海警發布機率較高，陸警還要看颱風未來路徑，但暴風圈有機會掃到台灣，是否登陸還要再觀察。位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，她表示，今有機會變颱風，大致往西北趨向日本南方海面再往東。若屆時成颱，將是今年第10號颱風柯羅莎（Krosa）。

▼各國對利奇馬最新預報。（圖／點圖可放大／NCDR）

鄭明典稍早在臉書發文，5日晚間開始，今年第9號颱風利奇馬高層雲系分裂成兩大塊，右邊的雲系和低層環流耦合良好，那是9號颱風本尊；左邊的雲系持續往西，表示有一部分往西分量的影響被切割了。

鄭明典寫道，另外一個影響因素是東邊的雲團（關島附近的熱帶低壓）有發展成另一個熱帶氣旋的趨勢，這種發展中的系統對模式都是個考驗；如果發展起來，它的影響也是降低9號颱風往西的趨勢，繼續觀察。

對此，陳伊秀解釋，目前利奇馬和關島附近的熱帶低壓還有點距離，兩個不到互相影響，但未來如何還要看熱帶低壓的發展情況而定。

▼日本氣象廳對利奇馬的最新預報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

▼美國聯合颱風警報中心對利奇馬的最新預報。（圖／點圖可放大／翻攝JTWC網站）