利奇馬最快今轉中颱！周四起影響3天全台防豪大雨　北部暴風圈侵襲機率破7成

▲陳伊秀說，利奇馬暴風圈不排除碰觸台灣陸地。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員陳伊秀表示，輕度颱風利奇馬最快今天（6日）有機會增強為中度颱風，發布海上颱風警報機率高，至於陸上警報還要看未來路徑而定，周四（8日）至周六（10日）影響台灣，屆時各地都有局部豪大雨發生機率。根據氣象局最新資料，各地暴風圈侵襲機率以北部最高破7成。

氣象局今晨對基隆市、新北市、宜蘭縣和花蓮縣發布「大雨特報」，對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今台灣東北部、東部地區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

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陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今東半部、基隆北海岸、大台北和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區以午後雷陣雨為主；各地高溫32度以上，大台北和桃園、新竹、苗栗有機會來到35到37度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▼利奇馬今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方960公里海面上。（圖／氣象局）

陳伊秀說，利奇馬今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方960公里海面上，未來朝西北接近琉球群島，預估經過台灣東北邊海面，今和周三有機會轉中颱，靠近台灣時是中颱強度。

陳伊秀表示，利奇馬先影響北部、東半部，周四北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周五（9日）、周六中部以北及東北部地區有陣雨，降雨較持續，其他地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

陳伊秀指出，利奇馬海警發布機率較高，陸警還要看颱風未來路徑，但暴風圈有機會掃到台灣，是否登陸還要再觀察。

▼氣象局風場預報顯示圖顯示，利奇馬周五凌晨相當靠近台灣。（圖／氣象局）

▼各國對利奇馬最新預報。（圖／點圖可放大／NCDR）

▼日本氣象廳對利奇馬的最新預報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

▼美國聯合颱風警報中心對利奇馬的最新預報。（圖／點圖可放大／翻攝JTWC網站）

根據氣象局最新資料，未來120小時內利奇馬7級風暴風圈通過機率，以北部機率最高，宜蘭72%、基隆71%、台北、桃園70%、花蓮68%、新竹65%、苗栗62%、台中58%、南投、綠島56%、彰化、馬祖54%、台東52%、雲林51%。

位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，陳伊秀表示，今有機會變颱風，大致往西北趨向日本南方海面再往東。至於今年第8號颱風范斯高已轉為中度颱風，氣象局說，未來將朝日本九州及韓國方向前進，對台灣無影響，但欲前往日韓的民眾請多留意。

▼利奇馬暴風圈侵襲機率。（圖／氣象局）

▼太平洋上今可能三颱共舞。（圖／氣象局）