利奇馬恐登陸北部「影響最劇時間」曝光　彭啟明：周三可能陸續發海陸警報

▲目前利奇馬颱風東邊還有一個熱帶低壓，今有機會發展成今年第10號颱風「柯羅莎」。（圖／翻攝RAMMB）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明表示，利奇馬颱風侵台機會再增高，周三可能陸續發布海上或陸上警報；周四下半天颱風外圍環流將逐漸影響台灣北部及東半部，晚上暴風圈有機會碰觸陸地；周五影響程度最大，清晨有機會中心登陸北台灣，要到下半天或晚上才會脫離暴風圈。天氣風險公司總監、全台唯一災害性天氣預報士賈新興則說，周四下半天至周五對北部和東北部影響最明顯。

彭啟明在臉書說，利奇馬目前位於台灣東南方約900多公里海面，緩慢往北移動，結構上調整得相當好，應該會增強到中度颱風等級；由於周三范斯高颱風明顯北上，太平洋高壓將會明顯增強西伸，利奇馬北上過程中，將可能順著高壓駛流場加速移動，也帶動往西偏，颱風可能會相當接近台灣。

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彭啟明指出，過去這一兩天對利奇馬的各種預測，都有逐漸往西修正的趨勢，這種可行性越來越高也越來越穩定，也更不能排除颱風中心登陸台灣的機會；到底西偏程度有多少，現在開始到周三，這個太平洋高壓西伸程度與颱風的互動是最重要的關鍵，這會影響颱風中心是擦台灣北邊或直接在北台灣登陸。

▼彭啟明說，利奇馬周五影響台灣程度最大。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明表示，以現在利奇馬的預測機率來看，從北部海面到新北、宜蘭或花蓮北部都有機會，但對台灣影響程度就差很多；而在時間點上，如果依照目前路徑趨勢來看，要留意周三可能陸續發布的海上或陸上警報。

彭啟明分析，周四下半天，利奇馬外圍環流將逐漸影響台灣北部及東半部，晚上暴風圈有機會碰觸陸地；周五清晨有機會中心登陸北台灣，要到下半天或晚上才會脫離暴風圈，這也要看颱風影響台灣的位置。

彭啟明說，雨勢上，颱風影響不同階段，各地影響程度不同，初期是以東半部，隨後颱風影響北台灣，等到颱風逐漸要北轉，中南部也要留意帶來的西南環流，也會有顯著雨勢。

彭啟明指出，利奇馬過去幾天在季風低壓的環流場內，閃電對流非常旺盛，有較多的水氣，預期也將會為台灣帶來顯著的雨勢，也建議務必要趁這幾天做好該有的防颱準備，投入的程度越多，損失就可以越少，絕對不要有心存僥倖的心態。

▼利奇馬持續增強中，氣象局估強度可到中颱。（圖／氣象局）

▼陳伊秀說，利奇馬暴風圈不排除碰觸台灣陸地。（圖／氣象局）

彭啟明提醒，周三颱風逐步接近，加上高壓增強，白天可能同樣受沉降氣流影響會較高溫，同時東半部及北部也偶有陣雨；周四、周五、周六就是影響台灣的階段，要到周日、下周一才會明顯好轉。

賈新興在臉書指出，各國官方預報對利奇馬趨於一致，強度還會再增強至中颱，周四下半天至周五對北部、東北部影響最明顯，提早做好防颱，不看電視，隨時更新資訊，今、周三留意長浪。

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問說，利奇馬今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方960公里海面上，未來朝西北接近琉球群島，預估經過台灣東北邊海面，今和周三有機會轉中颱，靠近台灣時是中颱強度。

陳伊秀表示，利奇馬周四至周六影響台灣，先影響北部、東半部，周四北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周五、周六中部以北及東北部地區有陣雨，降雨較持續，其他地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

▼各國對利奇馬最新預報。（圖／點圖可放大／NCDR）

陳伊秀指出，利奇馬海警發布機率較高，陸警還要看颱風未來路徑，但暴風圈有機會掃到台灣，是否登陸還要再觀察。至於是否會成為西北颱？她說，颱風路徑若往南或往北修就差很大，如果是走北部海面、彭佳嶼過去，屆時吹西北風，風雨從北部灌進來，就不排除是西北颱，對台灣影響就比較大，但都還要觀察。

位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，陳伊秀表示，今有機會變颱風，大致往西北趨向日本南方海面再往東。若屆時成颱，將是今年第10號颱風柯羅莎（Krosa）。

▼日本氣象廳對利奇馬的最新預報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）