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三颱將共舞！「利奇馬直逼強颱今年颱風季以來最強」　吳德榮：可能登陸

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，利奇馬今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方960公里海面上。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

利奇馬颱風來勢洶洶，氣象專家吳德榮表示，三颱將共舞，歐洲模式模擬利奇馬通過台灣附近的模擬路徑，數量也是多到不容忽視，故其中心掠過東北部海面或直接登陸台灣？都有可能，有機率成為今年第一個侵台颱風，且是進入颱風季以來最強的颱風，絕不可小覷。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄指出，利奇馬今天（6日）晚間將增強至中度颱風（33米／秒），周三（7日）晚更將增強至43米／秒，直逼強烈颱風（51米／秒）；由於其東側有另一熱帶低壓即將發展成颱風，致使導引氣流更不穩定，利奇馬未來以較慢移速朝西北前進。

請繼續往下閱讀...

▼吳德榮說，利奇馬中心通過的「不確定性」範圍（紅框）已涵蓋全台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮說，氣象局潛勢預測圖顯示，利奇馬中心通過的「不確定性」範圍（紅框）已涵蓋全台灣；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式系集模擬亦顯示，通過台灣附近的模擬路徑數量也是多到不容忽視，故其中心掠過東北部海面或直接登陸台灣都有可能。

吳德榮表示，利奇馬有機率成為第一個侵台颱風，且是今年進入颱風季以來最強的颱風，絕不可小覷；至於各地受威脅的程度將因路徑不同而有很大差異，不宜過早下定論，應再繼續觀察。

吳德榮指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，周三利奇馬外圍東北風攜帶水氣，在迎風面的北部、東北部有明顯降雨，中南部午後有局部雷陣雨；周四至周六利奇馬將帶來風雨，但對各地的影響程度與颱風的結構、路徑密切相關，尚待進一步觀察，實不宜過早下定論。

▼吳德榮表示，最新歐洲模式系集模擬顯示，利奇馬通過台灣附近的模擬路徑數量也是多到不容忽視。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

氣象局預報員陳伊秀接受《ETtoday新聞雲》訪問說，利奇馬今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方960公里海面上，未來朝西北接近琉球群島，預估經過台灣東北邊海面，今和周三有機會轉中颱，靠近台灣時是中颱強度。

陳伊秀表示，利奇馬周四至周六影響台灣，先影響北部、東半部，周四北部及東半部地區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲、午後有局部短暫雷陣雨；周五、周六中部以北及東北部地區有陣雨，降雨較持續，其他地區有局部短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

陳伊秀指出，利奇馬海警發布機率較高，陸警還要看颱風未來路徑，但暴風圈有機會掃到台灣，是否登陸還要再觀察。位於關島北北西方海面的熱帶性低氣壓，她表示，今有機會變颱風，大致往西北趨向日本南方海面再往東。若屆時成颱，將是今年第10號颱風柯羅莎（Krosa）。

▼氣象局風場預報顯示圖顯示，利奇馬周五凌晨相當靠近台灣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▼各國對利奇馬最新預報。（圖／點圖可放大／NCDR）

天氣圖。（圖／NCDR）

▼日本氣象廳對利奇馬的最新預報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

天氣圖。（圖／翻攝日本氣象廳）

▼美國聯合颱風警報中心對利奇馬的最新預報。（圖／點圖可放大／翻攝JTWC網站）

天氣圖。（圖／翻攝JTWC）

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳德榮,利奇馬,颱風,陳伊秀

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