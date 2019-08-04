韓國瑜批小英不愛國　徐永明：郭董戴國旗帽見川普還不是被放棄

▲國民黨總統候選人韓國瑜桃園興仁公園造勢 。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者楊蕓／台北報導

針對高雄市長韓國瑜批評總統蔡英文從沒說過「中華民國」代表不愛國，時代力量立委徐永明4日痛批「厚顏無恥」，直指鴻海集團創辦人郭台銘在黨內初選時，曾經戴著國旗帽去見美國總統川普，但國民黨最後仍然放棄他，諷刺「口喊中華民國又如何？」、「愛不愛國不是嘴巴喊喊就好」。

韓國瑜3日啟動總統競選行程，首站走訪桃園，白天一連到九大宮廟參拜祈福，晚上再到藍營票倉中壢造勢。他致詞時猛批蔡英文，直呼她執政三年半以來，從沒有喊過「中華民國」，只有「這個國家」，到底是哪個國家？

▲蔡英文。（圖／記者葉南州攝）

面對韓國瑜的攻擊，蔡英文4日受訪時回擊，「恐怕同意他（韓國瑜）的人不多吧？」現在捍衛中華民國、台灣國家主權，著力最深、最用力的就是現任總統。她也呼籲韓國瑜，一方面對國家重要立場不要迴避、不要閃躲，另一方面，對於政治、國家大事、重要議題等，應該要有更深入的了解。

「愛國不是厚顏無恥噴口水，韓國瑜先搞好市政再做總統夢。」徐永明則在臉書發文痛批，批評總統沒說過中華民國，這邏輯上就不可能，韓國瑜還敢公開說謊；此外，口喊中華民國又如何？郭台銘曾戴著中華民國帽見美國總統，國民黨最後還不是放棄他。