執政黨玩兩面手法？徐永明：盼卓榮泰先承諾不用公部門做政治偵防

▲邱顯智、卓榮泰。（合成圖／記者屠惠剛、李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

立委林昶佐日前召開記者會宣布退出時代力量，以無黨籍身分參戰2020，時代力量黨主席邱顯智說，將盡一切可能來慰留他。而同黨立委徐永明則表示，黨內期盼能呼喚林昶佐回家；至於邱顯智與民進黨主席卓榮泰的對談，徐永明也說，希望卓榮泰先承諾不會用公部門對在野黨做政治偵防。

林昶佐1日下午宣布退出時代力量，並聲明全力支持總統蔡英文連任，包括邱顯智、立委洪慈庸在內等黨內人士皆表達不捨。徐永明3日提到，邱顯智的態度和想法，已經多次聲明，先藉由時代力量與民進黨的兩黨對談，確認民進黨價值與政策方向，就能進一步對選舉佈局商討。他說卓榮泰也有回應，這條合作路徑時力黨內應再無疑義。

另外，徐永明提到，總統選舉層面，邱顯智昨日已清楚表述「支持蔡英文沒有問題」，因此時力全黨成員沒有再分散的理由。他說，邱顯智和林昶佐今天下午也會見面，傳達黨內呼喚林昶佐回家的心聲，盼林昶佐能回來共同一起努力，打拚讓時力2020存續茁壯，一個都不能少。

而徐永明也指出，邱顯智已和卓榮泰主席約好下週對談，兩黨主席除了秉持公開對談、開門見山談實質議題，也希望卓榮泰先承諾不會用公部門對在野黨做政治偵防。否則執政黨才拋出邀對談的訊息，隔日就爆出行政部門下條子查時力委員，雖然時力支持全院委員補助案全面公開上網，但 「不禁讓人質疑執政黨玩兩面手法」。兩黨共同為2020大選找出合作利基點，外界當然有期待，但前提一定要大開大闔、光明磊落。

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