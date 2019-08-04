合作搶2020立委！民進黨X台灣基進推陳柏惟　挑戰台中黑派顏寬恒

▲顏寬恒、陳柏惟。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝陳柏惟臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

民進黨在去年九合一大選大敗後，立刻重整腳步迎戰2020大選；在立委布局方面日前已禮讓時代力量的洪慈庸、林昶佐，5日將開記者會和台灣基進黨合作推出陳柏惟出戰國民黨現任立委顏寬恒。

民進黨與台灣基進黨策略聯盟推出陳柏惟參選台中第2選區立委，將在5日於台北舉行記者會造勢，交通部長林佳龍、民進黨主席卓榮泰都會前來站台，台灣基進黨主席陳奕齊、民進黨秘書長羅文嘉、台灣基進秘書長陳信諭都在出席名單上。

民進黨布局2020大選與小黨合作，上月31日已確定在台北第五選區（中正、萬華）禮讓時代力量立委林昶佐、台中第三選區（后里、大雅、神岡、潭子）禮讓時代力量立委洪慈庸，而這次在台中第二選區（大肚、烏日、龍井）沒有提出人選，和台灣基進黨合作力挺陳柏惟，欲阻斷台中黑派代表顏清標的兒子顏寬恒的立委連任之路。

民進黨提名策略小組7月31日已決定台中第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）的立委選區「提名名額為零」。台灣基進主席陳奕齊表示，黨內1日已決定提名陳柏惟參選台中第2選區出戰顏寬恒。

▲陳柏惟參選立委挑戰顏寬恒。（圖／翻攝陳柏惟臉書）