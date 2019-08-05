柯文哲批「蔡英文旁邊的都貪污」　鄭運鵬3點反擊：請問是哪些人？





▲柯文哲、鄭運鵬。（組合圖／記者屠惠剛、張榮恩攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲4日以桃園機場第三航廈流標為例，批評「政治力的介入」，被民進黨立委鄭運鵬回擊「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入」後，5日上午再批對方良心不見了、總統蔡英文旁邊的每一個都貪污。對此，鄭運鵬表示，第三航廈的設計是從馬英九時代開始進行的，現在柯文哲把它連結貪污，請問是講國民黨執政或民進黨執政的哪個階段、哪些人？

民進黨立委鄭運鵬5日中午發文提及3點，一是第三航廈的設計是馬英九時代開始進行，本體營造工程，即使現在遲遲無法順利招標，也沒有把當初的設計評選結果當作弊案在質疑，現在柯文哲把第三航廈連結貪污，「必須要請問市長講的是國民黨執政或民進黨執政的哪個階段、哪些人？」

鄭運鵬說，第二點是這三年來歷任的機場公司主管，甚至交通部首長，也都為了如何在原始設計概念之下能夠順利施工完成，後續能夠控制成本自主維修想了各種方法，包含變更設計、設計特殊工具、分開施工等等，也是傷透腦筋了。

最後，鄭運鵬說，現在如果機場公司對原始設計做太大幅度修改，可能也會衍生第二名要求異議廢標的問題，這個是個為難之處。「如果柯文哲市長有興趣，我再貼一次營造界令人敬重的高銘堂先生的文章，可以更了解第三航廈的瓶頸，並不是來自弊端。」

▲鄭運鵬回應柯文哲。（圖／翻攝自鄭運鵬臉書）

這起事件的導火線是柯文哲4日晚間6時在臉書上感慨台灣「真的空轉太久」，第三航廈一再流標只是一個例子，「許多重大建設甚至因為政治力的介入而延宕，這不是一個正常國家應該有的現象。」

針對柯文哲的言論，鄭運鵬同一天晚上7時在臉書回擊，對方應該是對台北車站雙子星案因中資背景被否決耿耿於懷，「他大概也不知道，也沒那個腦袋想去了解，第三航廈是因為設計的施工難度太高，導致投標意願低落，是技術和成本問題，不是政治問題。」

鄭運鵬透露，自己原本還在柯文哲臉書上留下「那大巨蛋如何說明？」，但後來又刪掉了，「畢竟再怎麼不屑他的多重標準，也不用到他的臉書踢館。但是我認為他還是應該說明清楚，大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？為何能夠無疾而終或無法善了？」

關於鄭運鵬的「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」言論，柯文哲5日上午接受媒體訪問時提到，鄭運鵬也是台大土木系畢業，「從事政治不要做到最後良心都不見」，鄭運鵬是高知識份子，被批評就要回去深刻反省是不是真的錯了，看哪裡需要改進，「2016年1月16號我是支持小英的，我怎麼不是，可是你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」

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