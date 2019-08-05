獨家直擊／柯文哲早上才轟貪污！蔡英文送生日花籃中午直達市長室

記者楊亞璇、呂佳賢／台北報導

台北市長5日早上受訪時重砲批評總統蔡英文，他直指，「2016年1月16號我是支持小英的，我怎麼不是，可是你把國家搞成這樣，你沒有貪污，可是你旁邊的每一個都貪污，不是嗎？」而就在柯文哲重話一出口沒多久，《ETtoday新聞雲》也獨家直擊蔡英文與副總統陳建仁祝賀柯文哲生日的花籃，在中午1點多剛好被送入市長室。

蔡英文、陳建仁在柯文哲6日生日及創黨前夕，特地送上紫色蘭花致意，花籃底座顏色分別為金色與黑色，花籃上的祝賀詞僅簡單寫下「文哲市長 生日快樂」，並分別署名蔡英文與陳建仁。



對此，市府副發言人柯昱安表示，這是例行性的生日祝賀花籃，每一年都有收到。

對於柯文哲砲轟蔡英文，總統府發言人黃重諺也回應指出，理解柯文哲一向講話的風格，但是貪汙指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯文哲常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪汙人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。若沒有證據，請柯市長應公開向社會釐清。甚至有許多總統幕僚在柯文哲的指控下被誤解，柯文哲也應該表示歉意。

黃重諺表示，不管是總統或者市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是柯市長關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，但開地圖砲污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。民主政治應該正面發展，有貪汙就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯文哲身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

▲蔡英文、陳建仁送柯文哲花籃。（圖／記者呂佳賢攝）

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