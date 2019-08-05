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快訊／蔡英文幕僚們怒了！挨轟貪污集體要柯文哲道歉：不釐清就提告

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▲▼蔡英文、柯文哲。（圖／合成照）

▲蔡英文與柯文哲。（圖／合成照）

記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲5日說，總統蔡英文身邊的人都貪污一事，總統身邊幕僚集體在臉書發文，強調自己常在總統蔡英文身邊，沒有貪污，要求柯文哲道歉；並有府方幕僚表示，如果不回應、不釐清，就只好用提告證明他亂講話。

台北市長柯文哲4日發文，「批評桃機第三航廈流標是政治力介入」，民進黨立委鄭運鵬立刻反擊，指出桃機第三航廈是因為設計施工難度太高才流標，並反問柯文哲「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」柯文哲5日被問到此議題重砲批評，總統蔡英文「旁邊的每一個都貪污」。

▼總統幕僚在臉書發文，要求台北市長柯文哲道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲▼總統幕僚在臉書發文，要求台北市長柯文哲道歉。（圖／翻攝自臉書）

對此，曾任柯文哲發言人的總統府發言人林鶴明稍早也在臉書上發文，強調他在總統府工作，也常在小英身邊，並沒有貪汙，「柯市長應該向我和很多無端被指控的人道歉。」

林鶴明表示，這樣講話對柯文哲的大局一點幫助都沒有，只是讓更多理性的選民心冷，「更讓我們過去的美好，變成只是過去。」

同為總統府發言人的丁允恭也發文指出，他是有站在旁邊（蔡英文身邊），不過他想他並不是那麼重要，或值得被點名指涉的人，可是在這個團隊裡，有許多每天為國家努力的人，「遠比你跟你旁邊的人，為台灣民主做出的貢獻多了很多，你不該用這樣狠毒的指控去抹殺我們的努力」，貼文也標註「非洲沒有老虎」、「林北沒有貪污」、「請道歉」。

▼總統府發言人張惇涵發文表示，如果他貪污的話，歡迎把他抓去關。（圖／張惇涵臉書）

▲▼總統府發言人張惇涵發文表示，如果他貪污的話，歡迎把他抓去關。（圖／張惇涵臉書）

接著，另一位總統府發言人張惇涵也發文表示，為了確認自己是不是所謂「身邊的人」，找了照片許久，畢竟「有多少證據說多少話」，而他拿出的照片，就站在總統蔡英文身邊，「不過，就像非洲沒有老虎一樣，我也沒有貪污，我旁邊蹲著的（指幕僚），也沒有貪污。」

「我有貪污的話，歡迎把我抓去關。」張惇涵強調，沒有的話，請柯文哲道歉，也請向很多無端被指控的人說句抱歉。

張惇涵表示，這個國家有很多人，在各個角落努力著，也許有做得好的地方，也許有做得不好的地方，他更套了一句柯文哲說過的話，「該改進就改進，該道歉就道歉」。

另外，先前也曾在府內擔任幕僚、現任行政院長蘇貞昌幕僚的丁怡銘也在臉書發文，表示他在行政院工作，常出現在蔡英文身邊，但他沒有貪污，「請柯市長向我道歉，不然請柯市長去吃大便。」

另有總統府幕僚表示，總統府被地圖砲，如果不回應，難道就要吞下去？在柯文哲沒有證據就亂指控，如果不釐清，不得不只好用提告證明他亂講話。

▲▼總統幕僚在臉書發文，要求台北市長柯文哲道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲▼總統幕僚在臉書發文，集體要求台北市長柯文哲道歉。（圖／翻攝自臉書）

▲▼總統幕僚在臉書發文，要求台北市長柯文哲道歉。（圖／翻攝自臉書）

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關鍵字：蔡英文,民進黨,總統府,總統,2020總統,2020總統大選,柯文哲

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