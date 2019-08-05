柯文哲「蔡英文身邊每個都貪污」　總統府回擊：若沒證據要道歉

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳以昇攝）



記者陶本和／台北報導

針對台北市長柯文哲5日說，總統蔡英文身邊的人都貪污一事，總統府發言人黃重諺下午表示，貪污就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，柯文哲身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，是政治文化的倒退，「有許多總統幕僚在他的指控下被誤解，柯市長也應該表示歉意。」

台北市長柯文哲4日發文，「批評桃機第三航廈流標是政治力介入」，民進黨立委鄭運鵬立刻反擊，指出桃機第三航廈是因為設計施工難度太高才流標，並反問柯文哲「大巨蛋等五大弊案，是什麼力介入？」柯文哲5日被問到此議題重砲批評，總統蔡英文「旁邊的每一個都貪污」。

對此，總統府發言人黃重諺表示，理解是柯文哲一向講話的風格，但是貪汙指控極為嚴重，總統府必須嚴正立場聲明，就像柯市長常說的「有多少證據說多少話」，懲治貪汙人人有責，若有證據請向司法單位舉報，司法單位也會嚴查到底。

黃重諺說，如果沒有證據，請柯文哲應公開向社會釐清，甚至有許多總統幕僚在他的指控下被誤解，「柯市長也應該表示歉意。」

黃重諺表示，不管是總統或市長，身為政治人物都必須被社會檢驗，不管是他關心的機場航廈案，或者是立委關心的大巨蛋案，都應該同樣接受社會檢驗，「但開地圖砲污指總統身邊的官員或公務員，是必須肩負法律責任的。」

黃重諺說，民主政治應該正面發展，有貪汙就檢舉，讓司法嚴查，若沒有證據，他身為首都市長，任意用言語指控他人，這不是正面力量，這是政治文化的倒退。

另有黨政人士表示，從柯文哲近來一再以各種談話攻擊總統蔡英文、民進黨，更數度作勢動怒，可以發現到組黨這件事情對他一位醫生出身的人來說，壓力已經到新高點，自然情緒更難以穩定。

黨政人士表示，柯文哲在記者會現場，記者針對柯文哲發言希望他釐清，但他卻說晚上讓call-in節目去討論，難道這樣刻意透過放話製造輿論，「這是柯市長組黨的起手式？難道這樣任意污衊他人名節，就是新政黨的價值？」

▼總統府發言人黃重諺。（圖／記者范綱儀攝）



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