癮君子快戒菸！患柏格氏症截肢　文獻有「小弟弟」切除案例

▲柏格氏症發病初期外觀像是手腳凍傷，主要在手腳指末端有瘀青、發黑的現象，患者通常都不以為意，等到出現了腫脹、發紺才就醫。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

抽菸除了會引起心臟血管疾病、中風，也會導致肺癌、慢性支氣管炎等疾病，甚至還有可能會有截肢風險。1名49歲男子，抽菸超過30年，日前才因右小指壞死而截肢，近來又因為大拇指有發黑現象岌岌可危，再度到醫院求診。花蓮門諾醫院心臟外科醫師黃振銘說，男子罹患的是「柏格氏症」，只要戒菸及早治療，就能改善病情，呼籲癮君子別猶豫盡快戒菸。

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黃振銘表示，柏格氏症的全名為「閉鎖性脈管炎」，誘發主因就是尼古丁。抽菸者因經常吸入尼古丁、焦油、一氧化碳等有毒物質，長期下來導致血管病變引發血栓阻塞、血管狹窄，造成四肢的末梢血管缺血、壞死，最後必須截肢。黃振銘說，比較常見的在膝蓋以下，另外就是手指的末梢，當然如果不幸發生在生殖器的末梢也有可能要切除的，因為柏格氏症影響的是就是中小型的血管。國際的醫學文獻上也有病例因此導致陰莖切除，鄭重呼籲癮君子戒菸才是王道。

▲抽菸因經常吸入有毒物質，長期下來導致血管病變引發血栓阻塞、血管狹窄，造成四肢的末梢血管缺血、壞死，最後必須截肢。



柏格氏症發病初期外觀看起來就像是手腳被凍傷，因為末梢血流的下降，患者也容易出現傷口，甚至不易癒合。主要在手腳指末端有瘀青、發黑的現象，患者通常都不以為意，等到出現了腫脹、發紺才就醫，且大多由皮膚科、整形外科轉介治療。雖然伯格氏症與菸齡無關，但臨床上也有菸齡較短者罹患此病，發病年齡約35歲至55歲之間，且大多為男性。

▲柏格氏症患者向黃振銘醫師求診。



黃振銘進一步說，診間也曾有一名年約40歲的婦人求診，一問之下才得知她已是30年的老菸槍，連續進行了2次的截肢手術，雙手不見10指的她竟然住院期間還跑到醫院大樓外抽菸，讓醫師直搖頭，果然沒多久手指頭又出現發黑現象而到醫院報到。另外，也有一位男性患者發現手指尖處有輕微發黑現象就醫，經由醫師的診斷與治療，再加上患者戒菸的決心與毅力，目前症狀已獲得改善，幸運逃過一劫。



黃振銘表示，雖然目前醫學界對柏格氏症瞭解還不多，但早在20世紀就已發現此病症，患者共同特徵就是都有吸菸史，因此，不管是一般香菸、雪茄，或是近年流行的電子菸，成分內都少不了尼古丁，經常吸入就可能會發病，奉勸已有抽菸習慣者，應盡早戒菸，同時也呼籲青少年朋友，不要因好奇、逞威風而因此染上菸癮，為了健康著想，擺脫菸癮要立即行動，有行動才有機會。