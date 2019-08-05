換完手錶電池！奧大媽見「背蓋凹槽」一口咬定：原本沒有這洞　他反擊秒完勝

▲手錶上既有的凹槽，目的在於「方便開錶」 。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

做生意若碰上有理說不清的奧客，真的只有「倒楣」兩字可以形容。一名網友的店裡來了位要換手錶電池的大媽，換完之後，大媽竟以為背蓋原有的凹槽是原PO弄壞的，還不聽解釋一直鬼打牆，網友們看完都直呼「她才是腦子有洞吧！」

「在台灣，技術真的很不被尊重。」一名網友在臉書「爆怨公社」中發文，他表示近日有位大媽來找他換手錶的電池，手錶剛好是「壓蓋式」的，若要開錶就必須把工具卡進底蓋原有的凹槽，利用槓桿原理把蓋子撬開。

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不料原PO迅速幫忙換完電池後，大媽看到後面的凹槽卻傻了，質問他「為什麼我後面這裡有個洞？原本沒有耶。」原PO解釋說這是原廠出來就這樣了，目的是方便師傅開錶，但對方的表情卻逐漸不悅，堅持是凹槽是師傅所致。

師傅傻眼表示，自己的力氣沒有大到可以把實心不鏽鋼敲出一個洞，他也歡迎大媽拿手錶到原廠鑑定，「如果是我弄壞我賠妳錢。」然而大媽還是堅持己見一直鬼打牆，卻又不敢採取行動。

▲一般人比較不會自己換手錶的電池，需要鐘錶行專業的工具。（示意圖／翻攝自pixabay）

對此網友們都搖頭表示，「他是腦子有洞吧，你要不要幫他撬開看看」、「擺明要敲你竹槓啊」、「弄壞還可以把洞切的這麼整齊，那也很厲害」、「真的技術不值錢」。

原PO事後也留言說，他覺得大媽應該不是想凹他，但自己錯還不承認真的很無言，明明是一個道歉就可以解決的事。面對網友質疑「怎麼不事先告知」，他則回應說這是手錶原本的設計，本就無需任何告知，「就像你去換輪胎，老闆也不會跟你說：看一下你的輪胎長這樣喔！這個紋路這個直徑大小尺寸是多少，這裡有個原廠輪胎的溝槽喔！」

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