利奇馬恐變中度颱風！不排除直撲台灣周四五影響　吳德榮：威脅大增

▲周四、周五的天氣要看利奇馬颱風接近台灣程度而定。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員李孟軒表示，今年第9號輕度颱風「利奇馬」強度上看中颱，路線西修有再往台灣接近機率，也不排除直撲台灣，周四、周五最接近，屆時天氣要看颱風接近程度。天氣風險公司分析師簡瑋靚指出，利奇馬影響台灣程度要看太平洋高壓減弱速度而定，如果減弱速度比較慢一些，颱風就有機會直撲台灣而來。氣象專家吳德榮也說，利奇馬續增強，模式模擬雖分歧，但威脅大增。

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問說，今西半部天氣上午多雲時晴，東半部因吹偏東風會有一些短暫陣雨，午後各地山區、中南部地區有局部雷陣雨，雨勢可能比較大，偏向在中南部；溫度部分，今新竹以北有發布「高溫資訊」，可能出現36度以上高溫，其他地區則為32至35度。

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▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

李孟軒表示，周三前天氣類似，東半側會有短暫陣雨，午後中南部、北部山區有些雷陣雨；周四、周五的天氣則要看利奇馬颱風接近程度而定。

李孟軒指出，利奇馬強度上看中颱，目前預估從台灣東側海面北上，若以這條路徑來看，北部、東半部迎風面降雨會比較多。對於歐美模式最新模擬利奇馬恐登陸台灣，他說，路線有再往台灣接近的機率，也不排除直接台灣，但都還要再觀察。

而今年第8號颱風范斯高未來動向，李孟軒表示，往日本九州前進再轉到韓國，對台灣沒影響。至於南海和關島附近各有一個擾動，是否持續發展？他說，比較有機會發展的是關島低壓，不排除變颱風，預估以偏北路徑接近日本。若屆時成颱，將是今年第10號颱風柯羅莎（Krosa）。

▼氣象局最新利奇馬潛勢預測圖。（圖／氣象局）

▼氣象局風場預報顯示圖顯示，利奇馬周四晚間來到台灣東部外海。（圖／氣象局）

簡瑋靚在天氣風險公司「兩分鐘報天氣」提到，利奇馬持續沿著太平洋高壓邊緣朝西北方向、台灣東方海域前進，但到底會不會影響台灣，現在還有一定程度的變數，就要看它東邊高壓減弱速度而定。

簡瑋靚分析，如果屆時高壓減弱速度比較快一點，颱風就有機會直接北轉往日本方向前進；如果高壓減弱速度比較慢一些，颱風就有機會直撲台灣而來。她說，接下來這幾天都是它發展的關鍵期，預計周四、周五最接近台灣，但不管如何，外圍環流都會為台灣帶來一度程度的影響。

▼日本氣象廳對利奇馬颱風的最新預報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

▼美國聯合颱風警報中心對利奇馬颱風的最新預報。（圖／點圖可放大／翻攝JTWC網站）

▼各國對利奇馬最新預報。（圖／點圖可放大／翻攝typhoon2000網站）

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄提到，利奇馬將持續增強，由於其東側另有一熱帶擾動發展，致使導引氣流偏弱，其未來將朝向西北移速較慢；氣象局潛勢預測圖亦顯示，利奇馬中心通過70%機率的「不確定性」範圍（紅框）已涵蓋到台灣。

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）系集模擬顯示，利奇馬的路徑相當分歧，代表著預測路徑的不確定性高，但通過台灣附近的模擬路徑數量大幅增加，侵襲機率提高，威脅大增，應密切觀察；周三利奇馬外圍水氣影響，北部及東半部有局部陣雨，中南部午後有局部雷陣雨，周四至周六颱風影響，對各地影響程度待進一步觀察。

▼吳德榮表示，最新歐洲模擬顯示，利奇馬的路徑相當分歧，但通過台灣附近的模擬路徑數量大幅增加，侵襲機率提高。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

▼李孟軒說，位於關島的低壓不排除成颱。（圖／氣象局）



▼范斯高颱風將撲日韓。（圖／氣象局）