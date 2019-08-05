影／利奇馬颱風各國最新預測路徑曝光　中心最接近「可能擦過東北角」

記者賴文萱／台北報導

第9號颱風「利奇馬」持續向北前進，路徑上以偏北北西朝琉球群島移動，預計周四、五相對接近台灣。依據各國公布的最新路徑預測，以中國氣象局的路徑最偏西，中心估將擦過東北角，台灣中央氣象局預測的路徑則最遠離台灣，但未來路徑仍有相當程度的調整空間。

▲利奇馬颱風各國預測路徑。（圖／翻攝自NCDR）

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利奇馬颱風未來移動路徑備受關注，據NCDR天氣與氣候監測網公布的各國路徑預測，中國氣象局目前的路徑最偏西，颱風中心甚至可能擦過東北角，台灣中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、韓國氣象局以及香港天文台則預估颱風將從北部海面北上，其中又以中央氣象局的路徑最遠離台灣。

天氣風險公司總經理彭啟明表示，由於利奇馬的位置目前是在季風低壓的大環境當中，導引氣流較弱，移動方向雖往北，但速度很慢，也有不確定性，要等到周二三北上逐漸脫離季風低壓後，受到太平洋高壓導引氣流影響，明顯西偏，也就是往台灣北部或東北部海面方向前進。

彭啟明說，這股西偏的力量越大，利奇馬往西行的程度也就越大，對台灣的威脅就越嚴重，接近台灣的時間點將可能落在周四五這兩天。但到底颱風會不會侵台？這就要等到利奇馬脫離季風低壓的環境，轉進入太平洋高壓的環流後，才會更明確。

在各預測模式當中，過去存在往北向琉球群島方向接近或是稍微偏西的趨勢，這兩個不同趨勢代表整個大氣環流的變化，而最新的模式預測中，有明顯西偏的趨勢，也就是影響台灣的機會大增，但這是最新的結果，還有修正的空間，等到周二有較多一致性較穩定，較明確的高壓發展強度後再來觀察，會更有代表性。

彭啟明也提醒，由於利奇馬位於水氣較多的環境場內，會停留較久時間，颱風環流帶內閃電落雷相當密集旺盛，顯示發展條件相當有利，預期是一個不小也不弱的颱風，不可掉以輕心。