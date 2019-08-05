　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼大雨,下雨,雨天,天氣,豪大雨,雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,行人,撐傘,雨傘,路人,腳踏車,自行車,青少年,學生,暑假。（圖／記者李毓康攝）

▲利奇馬颱風將朝琉球移動，周四、五「最接近台灣」北東變天。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

全台周一（5日）至周三（7日）大致為多雲到晴天氣，北部高溫也上看36度，不過今年第9號颱風利奇馬4日下午生成後，周四、五受到利奇馬颱風外圍環流影響，北部、東部將轉為短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，而利奇馬預測路徑會先往北，再轉西北，朝琉球群島移動，不過路徑仍有許多變化的空間。

根據中央氣象局預報，全台周一至周三天氣大致呈現多雲到晴，午後中南部地區，尤其南投、雲林以南及北部山區可能出現局部的短暫雷陣雨，並且有短時強降雨的發生機率，東半部及恆春半島也會有不定時的局部短暫陣雨；另外，北部容易出現局部36度以上高溫。

請繼續往下閱讀...

▲▼乾熱！ 週一北部上看36度 颱風「利奇馬」朝琉球移動。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬預測路徑會先往北，再轉西北，朝琉球群島移動。（圖／中央氣象局）

颱風方面，今年第8號颱風范斯高，週二、週三（6日、7日）將影響日本九州及韓國天氣，因此欲前往日韓旅遊的民眾務必留意。第9號颱風利奇馬4日晚間8時，位在鵝鑾鼻東南東方約1240公里，預測路徑會先往北、再轉西北，未來將朝琉球方向移動，不過路徑仍有許多變化的空間。

屆時，台灣8日、9日受利奇馬颱風的外圍環流影響，北部轉為有短暫陣雨，東半部降雨範圍也將擴大，北部及東半部也有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；10日、11日颱風北上後，風向轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲▼利奇馬颱風路徑0804 1400。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風將持續增強，周四、五最接近台灣。（圖／中央氣象局）

此外，美國氣象機構AccuWeather氣象學家尼科爾斯（Jason Nicholls）表示，利奇馬颱風本週晚些時候可能會影響到台灣、琉球群島；美軍聯合颱風警報中心（JTWC）也預測，利奇馬5日至9日會持續往西北方移動，越過台灣與琉球之間的海面，屆時台灣部份地區可能吹起8級強風。

氣溫方面，北部5日高溫有機會上看36度，其他地區則約32至34度左右；紫外線方面，明日除了澎湖縣為「危險級」，全台地區皆為「過量級」；空氣品質方面，除了竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，其餘北部、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖皆為「良好」等級。

ET快訊
暑輔遭推下樓！她全身骨折「內臟撕裂」　母淚：兇手竟回教室吃早
騙到樓梯間！大叔鋪草蓆逼張腿「激戰再內O」　她淚：鬼一樣對我
獨／「大鵬」馮世寬點頭接退輔會主委　最快下週公布
快訊／IG、臉書再當機！限時動態「紅光卡死」故障　網全哀號了

關鍵字：利奇馬,范斯高,天氣,氣溫,利奇馬颱風,颱風,氣象局,氣象雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了

一周天氣出爐！「利奇馬」可能增強成中颱　周四五最接近...北東變天

多維TW／陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來

快訊／IG、臉書再當機！限時動態「紅光卡死」故障　網全哀號了

快訊／無人機再衝機場！松山機場20：05緊急關場…至少4航班延誤

酒後代駕8月起大降價！北北基桃「最低330元」　收費標準一次看

影／迎娶天熱爆！媒人婆開黑傘「1個動作」南部網友全嚇壞　北部人反應好淡定

全校模仿！他曝「國小神曲」江南Style年輕人都沒聽過　逼哭網：老了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

他「挨餓57hrs」全身家當剩3元 暴雨天拋尊嚴乞討：只想吃飯...

利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了

一周天氣出爐！「利奇馬」可能增強成中颱　周四五最接近...北東變天

多維TW／陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

老師帶去郊遊卻淹死！　傳言遇害女高中生每年都會回來

快訊／IG、臉書再當機！限時動態「紅光卡死」故障　網全哀號了

快訊／無人機再衝機場！松山機場20：05緊急關場…至少4航班延誤

酒後代駕8月起大降價！北北基桃「最低330元」　收費標準一次看

影／迎娶天熱爆！媒人婆開黑傘「1個動作」南部網友全嚇壞　北部人反應好淡定

全校模仿！他曝「國小神曲」江南Style年輕人都沒聽過　逼哭網：老了

利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

桃園4.6億停車場「立中柱就破」！民眾看洞傻眼…市府回應讓網怒了

沒人要的鋼絲球蓋滿屎尿　獸醫巧手開挖…底下竟藏小清新

U12世界盃／人氣王是「賽到的」　全叡：為南投爭一點點光

「要讓20女同時懷孕」！億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加

Wanna One毒誓「2天後」見真章！賴冠霖爆失約人將引退

陳喬恩自笑「陳4歲」　站滑板耍帥雙腳露餡「萌度破表」

柯文哲6日創黨大會！可能推立委參選人拚國會席次　分食藍綠票源

肌肉男拆販賣機！取出娃娃「OOXX」40分鐘　店主盯監視器怒了…現場活逮

50歲金鋼狼Man炸！　「大胸肌+平坦狗公腰」猛泡15度海水

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

生活熱門新聞

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中..

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼..

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

快訊／IG、臉書再當機！網全哀..

「一高一矮」半夜拖鐵鍊！嬤對孫..

男每天灌4瓶麥香紅…健檢報告曝

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5..

保全擋人車可罰6000　社區群..

老師帶郊遊卻淹死！遇害女高生每..

快訊／無人機再衝機場！松山機場..

長腿版黃捷「絲襪OL套裝」無辜..

媽堅持要女兒辦婚禮　意外被釣出..

淚灑關東橋！新兵見伙食「能活到..

秋冬遊補助範圍擴大！納蘭嶼綠島..

更多熱門

相關新聞

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中颱

一周天氣出爐！周一至周三各地大多為多雲到晴天氣，不過，周四、五受到利奇馬颱風外圍環流影響，北東將轉為短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。氣象局指出，利奇馬颱風未來將持續增強，有機會達中颱等級，但屆時會多接近台灣，要視太平洋高壓強弱而定。

午後雨彈又襲！南高屏10縣市大雨特報

第9號颱風「利奇馬」生成了

北北桃颳焚風...高溫狂飆38.4°C

9號颱風「利奇馬」最快下半天生成

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

一周天氣出爐！「利奇馬」恐成中颱

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

Angelababy素顏現身機場糗了！

快訊／IG、臉書再當機！網全哀號了

男人愛不愛妳…看「床上8件事」秒懂！

老虎軍團　連署挺郭董選總統暫停

開X交趴！他小頭炸膿...一驗「性病全中」

丫頭擁18家店：現在年輕人唸不得

她走心嗆蕾菈「以為自己了不起」

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面