利奇馬颱風朝琉球移動　周四、五「最接近台灣」北東恐變天

▲利奇馬颱風將朝琉球移動，周四、五「最接近台灣」北東變天。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

全台周一（5日）至周三（7日）大致為多雲到晴天氣，北部高溫也上看36度，不過今年第9號颱風利奇馬4日下午生成後，周四、五受到利奇馬颱風外圍環流影響，北部、東部將轉為短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率，而利奇馬預測路徑會先往北，再轉西北，朝琉球群島移動，不過路徑仍有許多變化的空間。

根據中央氣象局預報，全台周一至周三天氣大致呈現多雲到晴，午後中南部地區，尤其南投、雲林以南及北部山區可能出現局部的短暫雷陣雨，並且有短時強降雨的發生機率，東半部及恆春半島也會有不定時的局部短暫陣雨；另外，北部容易出現局部36度以上高溫。

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▲利奇馬預測路徑會先往北，再轉西北，朝琉球群島移動。（圖／中央氣象局）

颱風方面，今年第8號颱風范斯高，週二、週三（6日、7日）將影響日本九州及韓國天氣，因此欲前往日韓旅遊的民眾務必留意。第9號颱風利奇馬4日晚間8時，位在鵝鑾鼻東南東方約1240公里，預測路徑會先往北、再轉西北，未來將朝琉球方向移動，不過路徑仍有許多變化的空間。

屆時，台灣8日、9日受利奇馬颱風的外圍環流影響，北部轉為有短暫陣雨，東半部降雨範圍也將擴大，北部及東半部也有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨；10日、11日颱風北上後，風向轉為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

▲利奇馬颱風將持續增強，周四、五最接近台灣。（圖／中央氣象局）

此外，美國氣象機構AccuWeather氣象學家尼科爾斯（Jason Nicholls）表示，利奇馬颱風本週晚些時候可能會影響到台灣、琉球群島；美軍聯合颱風警報中心（JTWC）也預測，利奇馬5日至9日會持續往西北方移動，越過台灣與琉球之間的海面，屆時台灣部份地區可能吹起8級強風。

氣溫方面，北部5日高溫有機會上看36度，其他地區則約32至34度左右；紫外線方面，明日除了澎湖縣為「危險級」，全台地區皆為「過量級」；空氣品質方面，除了竹苗、中部及雲嘉南空品區為「普通」等級，其餘北部、高屏、宜蘭、花東空品區、馬祖、金門及澎湖皆為「良好」等級。