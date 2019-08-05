影／輕颱「利奇馬」路徑偏西、偏北差很大！　鄭明典說出原因

▲利奇馬颱風周四、五最接近台灣，但是否會侵台，目前路徑變數仍大。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

輕颱「利奇馬」未來往哪邊走備受關注，根據各國的最新預測，中國氣象局預報路徑最偏西，颱風中心甚至擦過東北角。對此，氣象局副局長鄭明典在臉書說明為何路徑偏北、偏西差很大，就是因為利奇馬颱風目前有明顯高低層分離現象。

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▲鄭明典說，目前利奇馬颱風有很明顯高低層分離現象，導致預報路徑有些偏西、有些偏北。（圖／中央氣象局）

鄭明典在臉書PO出利奇馬颱風的衛星雲圖，他說，箭頭所指的環流就是利奇馬颱風，目前它有明顯高低層分離現象，就是強對流中心和低層環流中心不在同一個位置上。

鄭明典進一步解釋，有些模式掌握到強對流的訊號，低層環流被平滑掉，結果預報路徑就偏西；有些模式對低層環流的輻合作用過度敏感，改變了強對流的位置，預報路徑就偏北。他也說，所以預報員會強調，9號颱風的路徑還有很大的不確定性。

▲利奇馬颱風各國最新預測路徑，以中國氣象局路徑最偏西，颱風中心甚至擦過東北角。（圖／翻攝自NCDR）

據NCDR天氣與氣候監測網公布的各國路徑預測，中國氣象局目前的路徑最偏西，颱風中心甚至可能擦過東北角，台灣中央氣象局、美國海軍、日本氣象廳、韓國氣象局以及香港天文台則預估颱風將從北部海面北上，其中又以中央氣象局的路徑最遠離台灣。

氣象局指出，利奇馬在周二以前持續往北緩慢移動，周三之後其北側的太平洋高壓有增強趨勢，路徑將開始轉向往西北，朝琉球群島方向移動，未來路徑仍有相當程度的調整空間，也讓周三過後的天氣變化充滿了許多不確定性，請留意氣象局的最新預報。