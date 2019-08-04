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一周天氣出爐！「利奇馬」可能增強成中颱　周四五最接近...北東變天

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風將持續增強，周四、五最接近台灣。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！周一至周三各地大多為多雲到晴天氣，不過，周四、五受到利奇馬颱風外圍環流影響，北東將轉為短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生機率。氣象局指出，利奇馬颱風未來將持續增強，有機會達中颱等級，但屆時會多接近台灣，要視太平洋高壓強弱而定。

周一至周三各地多雲到晴，其中南部地區及北部山區要留意午後短暫雷陣雨，且雨勢將較明顯；此外，由於環境風場偏東風，迎風面的東半部地區偶也有局部短暫陣雨。周一起，台灣南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及北部沿海地區仍有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲一周天氣出爐，周一至周三各地多雲到晴，周四、五受颱風外圍環流影響，北東變天。（圖／中央氣象局）

周四、周五受第9號颱風利奇馬外圍環流影響，北部及東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，午後中南部地區有局部雷陣雨；周六、周日環境風場逐漸轉西南風，中南部地區水氣增多有局部短暫陣雨，午後北部及東半部亦有局部雷陣雨。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲利奇馬颱風未來路徑還有變數，周四、五最接近台灣。（圖／中央氣象局）

氣象預報員張承傳指出，利奇馬颱風未來將持續增強，有機會到中度颱風等級，目前路徑有往西修趨勢，周四、五離台灣最近。未來路徑部分，主要要視太平洋高壓強弱而定，有些模式預報可能直接進到台灣，但有些則是朝琉球北上，由於模式還在調整當中，隨著時間越近會慢慢收斂，氣象局將持續觀察。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲范斯高颱風周一、二接近日本九州，周三後影響韓國地區。（圖／中央氣象局）

另外，第8號颱風范斯高，將朝日本南部一帶移動，預計周一、周二接近日本九州一帶，周三影響韓國，對於台灣的天氣沒有直接影響，但欲前往日韓的朋友請多留意。

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