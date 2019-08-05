影／利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐登陸」　彭啟明示警：會是有料的颱風

▲彭啟明示警說，利奇馬的閃電過去發展很活躍，預期是一個不小也不弱的颱風，不可掉以輕心。（圖／翻攝彭啟明臉書）

記者陳俊宏／台北報導

輕度颱風利奇馬來勢洶洶，天氣風險公司總經理彭啟明表示，颱風還在發展中，「會是有料的颱風」。根據中央氣象局最新一報資料，利奇馬最快周二會增強為中度颱風；對於歐美模式最新模擬利奇馬恐登陸台灣，氣象局預報員李孟軒說，路線有再往台灣接近的機率，也不排除直撲台灣，但都還要再觀察。

氣象局觀測，利奇馬今天（5日）上午8時中心氣壓992百帕，中心位置即在馬尼拉東北東方1090公里海面上（鵝鑾鼻東南東方1080公里海面上），以每小時6公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒20公尺（即每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒30公尺（即每小時108公里）。

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▲▼氣象局最新一報利奇馬路徑潛勢預測圖。（圖／氣象局）

李孟軒接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，利奇馬強度上看中颱，目前預估從台灣東側海面北上，若以這條路徑來看，周四、周五最接近，北部、東半部迎風面降雨會比較多。根據氣象局最新一報資料，預估未來24到36小時，利奇馬近中心最大風速每秒33公尺，跨過中度颱風（近中心最大風速32.7公尺以上）的門檻，也就是最快周二轉中颱。

對於歐美模式最新模擬利奇馬恐登陸台灣，李孟軒說，路線有再往台灣接近的機率，也不排除直接台灣，但都還要再觀察。

彭啟明在臉書提到，利奇馬受到太平洋高壓導引氣流影響明顯西偏，也就是往台灣北部或東北部海面方向前進，這股西偏的力量越大，利奇馬往西行的程度也就越大，對台灣的威脅就越嚴重，接近台灣的時間點將可能落在周四、周五。

▼彭啟明貼出歐洲EC和美國GFS模式模擬，都預估利奇馬恐登陸台灣。（圖／翻攝彭啟明臉書）

彭啟明說，到底颱風會不會侵台？這就要等到利奇馬脫離季風低壓的環境，轉進入太平洋高壓的環流後才會更明確；在各預測模式當中，過去存在往北向琉球群島方向接近或是稍微偏西的趨勢，這兩個不同趨勢代表整個大氣環流的變化。

彭啟明指出，最新的模式預測中有明顯西偏的趨勢，也就是影響台灣的機會大增，但這是最新的結果，還有修正的空間，等到周二有較多一致性、較穩定、較明確的高壓發展強度後，再來觀察會更有代表性。

彭啟明說，由於利奇馬位於水氣較多的環境場內，會停留較久時間，颱風環流帶內閃電落雷相當密集旺盛，顯示發展條件相當有利，預期是一個不小也不弱的颱風，不可掉以輕心。

彭啟明提到，在天氣風險閃電監測網中，也看到利奇馬的閃電過去發展很活躍，還在發展中，可以看到環流和雲系不對秤，仍有調整空間，要留意可能不僅是輕度颱風，「會是有料的颱風」。

▼利奇馬強度持續發展中。（圖／氣象局）

▼日本氣象廳對利奇馬的最新預報。（圖／翻攝日本氣象廳網站）

▼各國對利奇馬最新預報。（圖／點圖可放大／NCDR）