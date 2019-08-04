逼發燒兒「拿健康證明」回校　虎媽：都是為你好！兒崩潰：寧願沒生我

▲發燒示意圖。（圖／視覺中國)

記者劉亭／綜合報導

身體不舒服回家休息很合理，也能防止傳染給別人。但香港一位虎媽卻反其道而行，兒子雖然發燒了，她卻要求醫生幫忙開立「健康證明」，要讓小孩再回去上課，離譜行為讓護理師受不了爆料。

一位護理師1日透過臉書專頁「診所低能奇觀」發文稱，一位媽媽帶著兒子來看病，媽媽一開始就詢問可不可以開證明給學校，護理師以為是要「病假證明」，結果這位媽媽是要「健康證明」。

護理師看兒子一臉泛紅像是發燒的樣子，因此提議先量體溫，但媽媽卻堅稱「他沒事」，兒子自己則小聲地說「我在發燒」。護理師見狀準備上前量體溫，卻被媽媽張開雙手阻止，「不可以，我說不准就不准，他什麼事都沒有」、「這我兒子，他有事我不知道嗎」，最後護理師還是沒有量到體溫。

▲看醫生示意圖。（圖／視覺中國）

在等待叫號時，媽媽不斷跟兒子說「等下記得說什麼事都沒有」，兒子之後終於受不了說，「明明有事，為什麼要說沒事」、「我真的不舒服，真的發燒了」，希望回家休息。

媽媽卻還是不斷說服兒子，只要進去跟醫生說沒事，就可以回到學校了，「你不回去學校讀好書，以後會後悔的」，見兒子沒回聲，媽媽繼續說，「都是為你好，日後你成家立業有子女，就知為人父母多辛苦，你會知道我這麼做都是為你好，之後你就會謝謝我，明白我的苦心了」。

兒子氣憤地回嘴「我寧願你沒有生出我」，媽媽繼續說教，「你講什麼阿，你知不知道你這樣講不對，我是你媽，我會很心痛」，兒子卻不想再跟她講話。醫生之後還是開了病假證明給母子，讓小孩回家休息，母子之間都沒有再對話。

看了貼文之後，許多網友留言，「變態老母」、「這媽媽有病吧」、「發燒硬回學校，根本無法集中精神，有機會引起併發症（最嚴重會死亡，然後就說好後悔之類），另外也會傳染給其他同學，所以硬回學校根本沒任何好處」、「這媽媽更需要看一生吧」。