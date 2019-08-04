「旺角再遊行」爆激烈衝突！　港警南北包抄催淚彈清場：拘捕至少20人

▲香港尖沙咀、旺角及黃大仙多地發生警民衝突，警方朝示威人群發射催淚彈。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

香港示威民眾3日下午發起「旺角再遊行」活動，晚間6時宣布遊行解散後，晚間8時30分左右有數百名示威者聚集在尖沙咀警署外，朝警署內投擲磚塊和雜物，並在警署外點火引燃雜物。4日凌晨1時以前，速龍小隊到場增援港警，並在太子港鐵站附近拘捕20名遊行民眾。

根據《BBC中文網》報導，按照警方批准路線，此次遊行終點為旺角櫻桃街，但大批示威者沿著彌敦道轉往重要商業區尖沙咀，另外部分示威者前往紅勘隧道九龍出入口處，一度對隧道進行封鎖。由於大量示威者湧入，九龍市區部分區域曾在短時間內陷入交通癱瘓。

▲香港尖沙咀、旺角及黃大仙多地發生警民衝突。（圖／路透社）

官方《香港電台》報導，大批防暴警察於晚上9時30分左右，分別從尖沙咀警署及旺角警署出動清場；警方在旺角警署一度快速推進至彌敦道與亞皆老街交界，並制服多名頭破血流的示威者。報導指出，當數名頭破血流的示威者遭制服時，部分警員及媒體聯絡隊曾以要工作為由，要求現場記者暫時離開。

由於示威者偏離原路線，晚間9時10分南面的尖沙咀警署一帶，出現一批防暴警察，在九龍公園鄰近的龍堡酒店對面設置防線，並透過廣播要求現場人士立即散開。晚間9時25分左右，旺角警署外已經有鎮暴警員列隊，準備進行清場；10分鐘後，尖沙咀柯士甸道上警方也已經舉起黑旗，並發射多枚催淚彈朝人群推進；旺角警數外鎮暴警也開始朝旺角推進。晚間10時，第一波清場行道暫告一段落。

▲鎮暴警察列隊向示威者推進。（圖／路透）

根據香港《東網》報導，4日凌晨0時15分，示威者開始聚集在旺角警署外，但不久在警員逼近下撤離；到場增援的速龍小隊再度展開清場，手持警棍在太子道西追逐示威者，並照射強光進行驅離，期間或曾使遇過胡椒水攻擊。數名被捕的示威者處於半昏迷狀態，需佩戴氧氣罩，隨後被送往廣華醫院治療。

警察公共關係科高級警司余鎧均於凌晨4時召開記者會表示，警方在衝突中拘捕至少20人，並批評示威者物力不斷升級，包括投擲汽油彈及縱火等。