周末「有薪假」造勢選總統！議員曝光韓國瑜日薪：要別人堅守，自己落跑

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜表示自己平日拚市政，利用假日來選總統，不過這做法質疑聲浪不斷。高雄市議員黃文益就指出，韓國瑜所放的假日，其實是「有薪假」，他向人事處詢問，發現請事假若超過法定天數的扣薪金額，所得數字剛好是薪資除以當月天數，可見市長所放的假日其實是有薪假；他批「奉勸韓市長如果要參選總統還領有薪假，要不要跟高雄市民道歉，還是先辭職，就沒人管你要兼差選總統。」

▲韓國瑜利用假日出席造勢活動。（圖／記者羅婉庭攝）

▲市議員黃文益批韓假日放得是有薪假 。（圖／記者洪靖宜攝）

市議員黃文益指出「韓市長理直氣壯的說，他不會為了參選總統而辭去高雄市長，他週一至週五會在高雄市拚市政，利用星期六、日拚總統」但經詢問過人事處，發現「市長每月待遇19萬6320元除以31日，剛好就是市長若多請一天事假要扣的薪水6333元」，可見市長所放的假日其實是有薪假。

▲高市人事處公文 。（圖／市議員黃文益提供）

黃文益更批韓國瑜是「得了便宜還賣乖」，他指出「假日放假是有薪假，本質是要多休息來應付市政，但市長不休息還去跑選總統行程，態度上應該要跟高雄市民道歉，如果市長不想放假體力還夠，為何不留在高雄，可以去視察大順路橋工程和登革熱防治，他要別人堅守岡位，自己卻落跑去選總統，比前高雄市社會局長葉壽山還不如，葉壽山辭職回屏東選立委，為何韓國瑜不辭，要領有薪假兼差選總統，奉勸韓市長如果要參選總統還領有薪假，要不要跟高雄市民道歉，還是辭職，就沒人管你要兼差選總統」。

而高雄市人事處則對黃文益說法作出回應，人事處表示，依照公務人員週休二日實施辦法，公務人員每日上班時數8小時，每週工作總時數為40小時。據此，週六、週日為公務人員個人時間，無需請假，也不會有超過規定的事假需扣薪的情況，黃文益議員所稱之有薪假，洵屬誤解。

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