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「市長不在家」苓雅出現首起登革熱！高雄8行政區淪陷…議員轟韓：麥趴趴造

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▲▼韓國瑜國民黨提名後首場造勢。（圖／記者羅婉庭攝）
▲韓國瑜3日北上桃園，高雄苓雅區爆第一起登革熱病例。（圖／記者羅婉庭攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市登革熱疫情3日又新增一本土登革熱確診個案，為苓雅區福康里30多歲男性，這也是苓雅當地今年首例本土登革熱，檢驗也發現他感染的是登革病毒第二型，與高雄主要流行的第四型不同。登革熱疫情擴大到苓雅區，也讓市議員黃文益批「苓雅區發生第一起登革熱，然而我們市長在桃園拚總統大選，登革熱沒有假日之分，希望市長重視疫情，不是把錢從中央要下來，就可以消滅登革熱」。

今年高市境外登革熱確診病例已累計44例，境外移入個案數為去(107)年整年度病例數，目前是全台境外登革熱最多的地方。本土個案的部分目前為48例，最新一例為苓雅區福康里30多歲男性，這也是苓雅當地今年首例本土登革熱，調查個案活動地區除住家外還有到小港區工作，依其發病日及活動史研判於居住地及活動地周邊社區感染的可能性較高，將進一步擴大疫情調查以釐清感染源。

目前高雄出現登革熱疫情的有三民、鳳山、前鎮、鼓山、路竹、左營、旗津、苓雅。病例中基本上都是第四型，最新一例為第二型，高市衛生局技正潘炤穎表示，目前第二型登革熱可分為兩類，第一個是台南登革熱疫情主要流行的病毒，高雄前鎮區西山里個案病毒基因就與台南類似；至於三民區興德里與旗津區中華里個案的第二型病毒則屬另外一類，基因定序與台南流行的有所差異，可能是和境外移入病例有關。

▲高市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高市議員黃文益 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄登革熱冒不完，苓雅區也淪陷，身為前金區、 新興區、苓雅區市議員黃文益就批「苓雅區發生第一起登革熱，然而我們市長在桃園拚總統大選，登革熱沒有假日之分，禮拜一到禮拜天都可能發生，希望市長重視疫情，不是把錢從中央要下來，就可以消滅登革熱，要用心去做，帶領公務人員市民消滅登革熱，拜託市長是假日不要趴趴走，把市政放第一位，苦市民所苦」。

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關鍵字：韓國瑜,高雄,登革熱

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