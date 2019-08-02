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人與土地的對話「人與神的共構」　頭城文化深植鄉土叢書紮根

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▲要為頭城文化深植鄉土叢書紮根的鎮長曹乾舜。（圖／游芳男翻攝）

▲要為頭城文化深植鄉土叢書紮根的鎮長曹乾舜。（圖／游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

人與土地的對話、 人與神的共構！為讓宜蘭頭城鎮鄉土聚落文化及歷史等透過更詳實的敘述、田野調查與專業研究的層面，得到系統性的整理與紀錄，並有效向下紮根，頭城鎮長曹舜自籌加碼100萬元來充實整個鄉土系列叢書的編撰經費，及特別邀請台北市立大學教授張政亮編撰地理誌、佛光大學教授陳進傳編撰寺廟誌，作為頭城鄉土系列叢書及教材的首航員，並於2019年底完成編撰。

▲▼編撰頭城地理誌的北市立大學教授張政亮（上圖）、寺廟誌的佛光大學教授陳進傳。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼編撰頭城地理誌的北市立大學教授張政亮（上圖）、寺廟誌的佛光大學教授陳進傳。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼編撰頭城地理誌的北市立大學教授張政亮（上圖）、寺廟誌的佛光大學教授陳進傳。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼編撰頭城地理誌的北市立大學教授張政亮（上圖）、寺廟誌的佛光大學教授陳進傳。（圖／游芳男翻攝，下同）

頭城鎮長曹乾舜表示，頭城是有悠久歷史，文風鼎盛的城市，過往的故事與鄉土傳說相當多。這次要進行編撰的寺廟誌與地理誌（及相關教材），說真的也不是單單用兩本書就有辦法全部納進去。但是，事情總要有個起頭，文化部僅僅補助53萬元作為頭城製作鄉土文化教材的經費，這項金額相當的有限。

而他以為鄉土教材的編寫一定要有所本，更必須要有事實的依據，而且更得經得起各界的檢驗才行，因為唯有這樣才能夠把先民的智慧與精神，紮紮實實的傳授給頭城未來的下一代。

飲水思源，是做人的道理，也是我們應該負起源頭管理的歷史責任之一；因此，鎮公所自籌加碼100萬元來充實整個鄉土系列叢書的編撰經費，希望藉由相關作品的完成，能夠讓這一代及未來的世代，更清楚認識這塊生長的土地，積極效法先民開創的奮鬥精神，共同勾勒出讓「開蘭第一城」風華再現的契機。

▲▼頭城地理誌、寺廟誌的大綱。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城地理誌、寺廟誌的大綱。（圖／游芳男翻攝，下同）

▲▼頭城地理誌、寺廟誌的大綱。（圖／游芳男翻攝，下同）

頭城鎮公所指出，清朝嘉慶元年（西元1796年），吳沙率領先民千餘人翻山越嶺，開墾蘭陽平原開始，頭城是「開蘭第一城」的歷史地位流傳至今，普遍在鄉里之間傳頌。

▲▼頭城地理誌、寺廟誌的大綱。（圖／游芳男翻攝，下同）

在過去的歷史記憶中，頭城確如其名，是當時社會士、農、工、商的領頭羊，但是隨著地理環境變遷，在早一點的年代，例如河道淤積、洪患等，加上居民的活動及生活方式漸漸轉變，讓原本頭圍港的繁盛景況逐漸凋落。

近些年來，則因為社會、經濟、人文、交通、地理環境的急遽變遷，例如：烏石港凸堤效應、頭城海水浴場沙灘退場、雪隧通車等，為頭城帶來不同的衝擊和不可預期的效應，凡此種種都必須加以紀錄和保存。

綜觀過去的文獻資料當中，對於頭城的記載往往是較為片段或僅是經由口述傳說，有部分提及卻又分地存放，無法讓民眾有較深層的理解與認識。

有鑒於此，頭城鎮公所繼2018年完成「蘭邑頭圍」的出版之後，為了讓頭城的鄉土聚落文化及歷史等..透過更詳實的敘述、田野調查與專業研究的層面，得到系統性的整理與紀錄並有效向下紮根。

2019年特別邀請2個國內專業團隊並選定「地理篇」及「寺廟篇」作為鄉土系列叢書及教材的首航員，分別由台北市立大學教授張政亮（及其團隊）編撰地理誌、佛光大學教授陳進傳老師（及其團隊）編撰寺廟誌。

在地理誌大綱中，以篇幅的敘述內容，譜出一段噶瑪蘭羅曼史，開啟人與土地的對話－迎接頭城的地理采風為開端，共同揭開認識頭城自然地理環境的序幕；接著闡述水為大地之母的根源，各河川系統的歸屬方向；了解大海親吻岸邊，進而影響在地居民遷移與動態等；遠望頭城地標-龜山島，矗立在旁，串聯著一條條吾土吾民、開疆闢土一頁頁興衰的光輝與哀傷，伴隨著景物斗轉星移，遙想過去、展望未來。

在寺廟誌大綱當中，將藉由前言導讀作為開端，首先瞭解人居與神居的關係，進而推演各寺廟形成的背景等等，內文所紀載的寺廟種類繁盛，讓人看得目不暇給；例如土地公廟、陰廟、佛寺、鸞堂、媽祖廟（間）、關聖帝君廟等等；同時針對各自的特色，進行系統性地闡述以凸顯其獨特性，最後導入寺廟因應時代變遷，其經營、建築、主神地位等脈絡研究作為整體的總結。

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關鍵字：宜蘭,頭城,地理誌,寺廟誌,鎮長,曹乾舜

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