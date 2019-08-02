▲▼「便便」有好康！宜蘭「來便50」雙重送、1篩2刮抽好禮。（圖／宜蘭衛生局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

大腸癌和其他慢性病一樣，最常見的症狀，就是「沒有症狀」，宜蘭衛生局為鼓勵宜蘭50歲民眾啟動並落實定期接受大腸癌篩檢，特辦理「來便50」雙重送，1篩2刮抽好禮活動，活動對象主要針對居住在宜蘭50歲（58年次）民眾，只要在2019年8月1日至10月31日期間完成「預防保健糞便潛血檢查」，即可獲得刮刮卡1張，現刮現兌獎，同時藉由篩檢維護健康，還有多項大獎要送給顧健康的你，心動不如馬上行動！

宜蘭衛生局指出，衛生福利部公布最新國人10大死因資料顯示，癌症已連續35年高居國人死因第1位，其中大腸癌為國人好發癌症的第1位。目前，政府補助50-74歲民眾，每2年1次免費大腸癌篩檢（免疫法糞便潛血檢查），此種檢查安全、簡單又準確、沒有侵入性，且不受飲食影響，只要攜帶健保卡至宜蘭各合約醫療院所領取採便管，就可輕鬆在家採檢。

衛生局在2019年初已針對宜蘭2019年首次符合篩檢（58年次）民眾，寄出7千304封明信片通知，至今已有1千364人完成篩檢，但仍有高達8成以上民眾 （5千940人）尚未完成篩檢。

根據歷年篩檢統計資料發現，糞便潛血檢查陽性者，每2個人就有1人有「瘜肉」，將來轉變為大腸癌的風險增加，且糞便潛血檢查陽性個案當中，每22人就有1人是「沒有症狀」的大腸癌。

而大腸癌和其他慢性病一樣，最常見的症狀，就是「沒有症狀」，千萬別誤信有症狀才有病，通常出現排便習慣改變、貧血、腹痛等症狀時，至少已是第2期。

所幸，只要定期做糞便潛血檢查就能及早偵測到異常，再進一步接受大腸鏡檢查，將病變「瘜肉」切除，就可減少大腸癌的發生。

衛生局長徐迺維呼籲宜蘭鄉親朋友，養成良好飲食習慣（多吃蔬菜水果，少吃加工肉品及高油脂食物）、規律運動、體重控制、遠離致癌物質（菸檳酒）加上定期做篩檢，維持健康的生活型態就可降低大腸癌的威脅。

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