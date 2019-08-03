安理會開密會「譴責試射」　北韓暴怒控：玩弄國家自衛權

▲ 金正恩7月25日凌晨親自指導試射短程彈道飛彈。（圖／朝中社）

記者陳宛貞／編譯

北韓近來頻頻試射武器，挑起兩韓緊張情勢，聯合國安全理事會為此召開秘密會議。但平壤3日痛批，安理會此舉將對朝鮮半島情勢帶來負面影響。

北韓外務省發言人針對安理會1日召開的秘密會議表示，「此舉是對我們的污辱及無視，是重大的挑釁。不論是誰，耍弄一個國家的自主權及自衛權都是完全不可原諒的。」

他提到，「為響應國際社會普遍對朝鮮半島和平與穩定的期待，我們已經中止核試及洲際彈道飛彈試射超過20個月，發揮最大的耐心。」

他強調，北韓決定中止相關武器測試是向對話對象釋出的善意與體諒，並不代表承認或允許聯合國安理會強詞奪理的「決議」；最後更補充，「我們對聯合國的耐心正逐漸轉變為怒氣，希望不要再舉行這種可笑的會議。」

他進一步說明，安理會並未聚焦飛彈射程，而是將「使用彈道技術發射」本身視為問題，「相當於要求我們放棄自衛權」，主張發射彈道導彈等發射體與安理會等國際社會對北韓制裁無關，屬平壤當局的自主權及自衛權範疇。

另一方面，英國、法國及德國1日主導這場密會並簽署共同聲明，除譴責北韓發射飛彈，也希望敦促北韓重回無核化協商軌道。北韓外務省發言人對此則表示，「這般愚蠢的行為無法抑制朝鮮半島的緊張，反而會使其更加惡化。」