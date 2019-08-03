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日韓貿易戰延燒軍事合作！　韓外長暗示「GSOMIA毀約」報復日本

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▲▼美日韓三邊會談，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）

▲ 日韓外長拒絕握手，蓬佩奧尷尬站中間。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

二戰徵用工案使日韓關係降到冰點，日本2日通過將南韓從貿易白名單中剔除，南韓隨後也將日本踢出信任貿易夥伴白名單，如今更將延燒到兩國軍事合作。3日消息指出，南韓外交部長康京和2日在泰國出席美日韓三邊會談時已經暗示，可能中斷日韓《軍事情報保護協定》（GSOMIA），以報復日本。

康京和2日下午在召開東南亞國協（ASEAN）外長會議的曼谷聖塔拉大酒店與美國國務卿蓬佩奧及日本外相河野太郞進行約30分鐘的會談，討論近期的日韓爭端。南韓政府人士透露，康京和在會談中表示，「GSOMIA是美日韓安保合作中相當重要的部分。對我們來說，現在的狀況讓我們不得不將所有事情帶上談判桌。」

《韓聯社》報導，康京和強調GSOMIA重要性的目的除敦促日本撤回報復措施以外，同時也希望美國能夠為了維持美日韓間的互利互助，積極出面協助說服日本。南韓政府高層透露，蓬佩奧對康京和的發言並無立即反應。但美國將日韓視為重要的同盟國，為應對北韓核武等議題，希望維持GSOMIA。

GSOMIA的有效期限為一年，只要日韓任一方在到期日的90天前（8月24日）表示希望毀約，GSOMIA便失去效力。日本官房長官菅義偉7月29日例行簡報時曾針對GSOMIA表示，「2016年簽署以來，每年都會自動延長」。外界分析，此言代表日方也有意繼續延長。

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關鍵字：軍事情報保護協定,GSOMIA,日韓貿易戰,貿易戰,日韓要聞

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