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父兼母職20餘年！　93歲老兵歐日昇獲花蓮市模範父親

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▲93歲老榮民歐日昇（中）榮獲花蓮市模範父親，由花蓮市長魏嘉賢頒獎表揚。（圖／花蓮市公所提供）

93歲老榮民歐日昇（左四）榮獲花蓮市模範父親，由花蓮市長魏嘉賢頒獎表揚。（圖／花蓮市公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

今年榮獲花蓮市模範父親的歐日昇老先生，現年93歲是一位榮民老兵，19歲正值青春年華時，隨國民政府從大陸遷居來台，自此遠離家鄉。在台舉目無親，只有軍隊才是他的家，但離鄉背井的歐老先生也盼望有一個屬於自己家，這是大陸來台老兵的唯一冀盼。

在花蓮軍隊服役時，歐老先生認識留日美髮師黃秀琴小姐，進而結縭，兩人育有一女一子，雖然有了婚姻及家庭，但因妻子長年受憂鬱症所苦，無法專心照顧年幼子女，而歐日昇又被調至馬祖服務，他不斷寫信給時任國防部長的蔣經國先生，盼能顧及妻兒無人照顧之情，將他調回花蓮，最終國防部破例同意將他調返花蓮。

為能專心照顧妻兒，歐日昇最後決定辦理退伍，全心照料妻子的日常起居，同時身兼母職。妻子39歲過世時，一雙兒女才就讀國中，正值青春時期，毆老先生投入精力照顧年幼孩子的起居與課業，讓孩子無慮的就學，直到成長，有穩定的工作並成家立業。

歐老先生是一位偉大的父親，因妻生病，孩子年幼，他為能全心照顧家庭，毅然放棄軍中的升遷，妻子過世後，他並未再婚，只希望全心全意將年幼孩子扶養長大，養成健全人格，對社會有所貢獻。

歐老先生曾對子女透露不再婚的原因，除了深愛妻子之外，也不願讓孩子們有複雜的家庭關係。所以歐日昇從孩子出生到大學畢業，身兼母職長達20多年，不管任何時候，他總是一位稱職的父親也是一位慈祥的母親，以身作則教導孩子長大成人。

長女歐湘寧51歲，學歷碩士，於台北市服務，為銀行襄理；長子歐冠洲50歲，學歷碩士，為九職等公務人員，在台北市服務。一雙兒女對國家社會都盡己之力做出貢獻。

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關鍵字：父兼母職,93歲,榮民,歐日昇,模範父親,老兵,蔣經國,破例,升遷

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