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訪視花蓮查賄制暴　徐國勇：國安五法通過選舉亂象有法可管

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▲內政部長徐國勇赴花蓮縣訪視查賄制暴整備情形。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

內政部長徐國勇（中）赴花蓮縣訪視查賄制暴整備情形。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

內政部長徐國勇為了解花蓮縣查賄制暴整備情形，3日上午10時至花蓮縣警局視察及慰勤，除了聽取簡報之外，並與內外勤幹部意見交流，同時慰勉全體警察同仁辛勞。

明年就是第15任總統副總統及第10屆立法委員大選，為了穩定縣內選前治安，維護乾淨之選舉環境，花蓮縣警察局將全力貫徹執行中央指示「查察賄選防制暴力」、「全面清查選舉賭盤」、「查處假訊息」及「防止境外資金介入選舉」等四大要點。

▲內政部長徐國勇赴花蓮縣訪視查賄制暴整備情形。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

徐國勇強調：國安五法修法已經通過，過去某些危害國家安全，卻無法可管的情形，現在都可以解決了。

針對明年的大選，部長特別指示了本次查賄的重點與技巧及方向，並表示，查賄的過程中，若遭遇困難，一定要即時反映，例如幽靈人口的問題，就需要由中央協調戶政單位配合。另外，對於查賄布雷要確實，分局長要去抽查外，更要嚴格保密。

▲內政部長徐國勇赴花蓮縣訪視查賄制暴整備情形。（圖／花蓮縣警察局提供，下同）

徐國勇慰勉花蓮全體警察同仁辛勞，合影留念。

徐國勇強調，金流、地下匯兌及賭盤都是查察的重點，且國安五法修法已經通過，過去某些危害國家安全，卻無法可管的情形，現在都可以解決了，在查賄部分，也要詳閱增修條文的構成要件。

徐國勇最後期勉警察同仁務必全力投入查察賄選工作，有效淨化選舉風氣，共同創造公平、公正及安全選舉環境，達成民主法治的目標。

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