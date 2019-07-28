抗議俄羅斯「選舉黑箱」1300人遭逮捕　警棍一揮…她頭流血倒地

▲示威民眾在與警方拉扯時神情痛苦。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

俄羅斯莫斯科民眾27日展開示威，抗議反對派候選人的參選資格遭拔除，他們大聲疾呼「我們愛俄羅斯！他們（執政者）喜歡金錢！」警方為了驅離群眾噴灑化學物質，也有人動用警棍，過程中超過1300人被逮捕，還有示威者遭到攻擊後頭部流血。

《紐約時報》報導，27日所爆發的紛爭，源自選舉單位禁止數名反對派候選人競選莫斯科市議會的職位，聲稱這些人偽造請願書上的簽名；候選人則駁斥指控。鎮暴警察同日穿戴配備，封鎖莫斯科主要街道，據悉最後逮捕1300多名示威者。

抗議者普遍不滿政府貪腐，他們在街頭喊出口號，有些人則坐在路邊，等待被逮捕的同時一邊閱讀憲法，然而，與過去的抗議有著類似處境，當局最初就在街上抓人，導致大批群眾難以凝聚。一個獨立監測小組表示，市政廳周邊有約1300人被捕，這裡是遊行的預定地點。

▲警方強行驅離示威民眾。（圖／路透）

此次抗議是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在經濟困難時期支持率下滑的最新示威活動，未獲得政府批准。事實上，當局原本就有意圖事先打擊遊行，呼籲發起活動的反對派領袖納瓦爾尼（Aleksei A. Navalny）24日被逮捕，必須入獄30天；其他知名反對派政治人物包含獨立參選人雅辛（Ilya V. Yashin）、古德科夫（Dmitry G. Gudkov）等也在集會前被限制自由，直到深夜才獲釋。

臉書一篇貼文指出，雅辛27日以前被帶走，10名蒙面警察來到莫斯科一處公寓執行任務。如今，示威者感到恐慌，有人就感嘆，「在選舉日當天，我們沒有人可以選擇。」

▲不少人被打到流血。（圖／路透）



莫斯科市議會主要由「統一俄羅斯黨」（United Russia party）掌控，將於9月8日舉行選舉，工作內容包括負責大型市政的預算，至今已有近200名候選人登記參選，其中多數都是支持普丁的立場。

示威者表示，如果沒有反對派領袖的參與，未來選舉就等同被操控，有些人紛紛大喊「我的簽名呢」、「我的候選人在哪」。一名女子帕盧西納（Aleksandra Y. Parushina）被警方用武器攻擊頭部，她裹著血跡斑斑的繃帶，在等待救護車時她說，「我們都沒有違法，這種情況是警方挑釁的，我甚至有1分鐘失去意識。」

俄羅斯的經濟情況在西方國家制裁下萎靡不振，民眾早就在各地展開抗議，涉及的問題包括垃圾廢棄物如何放置、醫療人員低薪等。根據莫斯科警方說法，3500人27日上街抗議。