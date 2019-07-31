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跟Foodpanda搶生意？　傳蝦皮準備進軍美食外送市場

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蝦皮購物揭2019上半年度消費趨勢（圖／業者提供）

▲台灣美食外送市場商機大，據傳蝦皮購物也要進軍搶大餅。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台灣美食外送市場熱，據估計一年商機高達225億元，據傳蝦皮購物也要拓展該業務，準備進軍搶大餅。《ETtoday新聞雲》實際詢問蝦皮後，官方沒有太多透露，僅回應「目前未有進一步的訊息可以分享。」

手指點一點，就有專人把美食直接送到家門口，懶人商機興起，讓美食外送服務越來越夯，除了一般店家提供外送服務，其他Foodpanda、UberEats、有無外送等國外與本土美食外送平台更是競爭激烈，不僅提供多樣化餐點選擇，有的更是強調訂一個也照送。

其中，德國的foodpanda於2012年進軍台灣後，目前在國內市占率最高，合作店家超過了10,000間；美國的Uber Eats於2016年推出後，在台灣也與超過6,000家餐廳合作，類型從知名連鎖餐飲品牌到在地廟口店家都有。嗅到外食人口增加，美食外送平台看準商機，積極尋求與更多店家合作。

而現在據傳新加坡電商平台蝦皮購物也要提供美食外送服務，網路上更出現疑似是便當店家發文表示蝦皮找上他們作為第一批合作對象，但抽成25%，考量便當薄利，所以無法合作。對此，《ETtoday新聞雲》特別詢問蝦皮購物，對於是否真的要推出美食外送服務，官方僅表示「相關行銷活動評估規劃中，目前未有進一步的訊息可以分享。」

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關鍵字：美食外送,蝦皮購物,Foodpanda,Uber eats

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