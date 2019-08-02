快訊／強烈不滿加徵關稅　中國外交部：一寸也不會讓！後果美方擔

▲華春瑩。（圖／CFP）

記者劉亭／綜合報導

美國總統川普1日宣布9月要對3000億美元中國輸美商品再加徵10%關稅。對此中國外交部發言人華春瑩表示，此舉嚴重違背中美兩國G20會晤共識，中方對此表達強烈不滿堅決反對，若真的實施中方將不得不採取反制措施，後果由美方全部承擔。

華春瑩2日於外交部記者會上表示，如果美方加徵關稅的措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家的核心利益和人民的根本利益，由此產生的一切後果將全部由美方承擔。

「我們不想打，但也不怕打！」華春瑩也指出，中國始終認為貿易戰沒有贏家，但不會接受任何極限施壓和恐嚇訛詐，在重大原則上「我們一寸也不會讓步」，希望美方認清形勢，放棄幻想，糾正錯誤，回到通過平等和相互尊重的基礎上磋商解決問題的正確軌道。

▲美國總統川普指出，9月1日將對3000億美元的中國商品加稅。（圖／翻攝川普推特）



商務部新聞發言人2日回應時也以同樣的回應指出，美方此舉背離了正確的軌道，無益於解決問題，中方對此強烈不滿、堅決反對。如果美方加征關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要的反制措施，堅決捍衛國家核心利益和人民根本利益，一切後果全部由美方承擔。

美方升級貿易摩擦加征關稅不符合中美兩國人民利益和世界人民利益，將對世界經濟產生衰退性影響。中方始終認為貿易戰沒有贏家，不想打、不怕打，但必要時不得不打。希望美方及時糾正錯誤，在平等和相互尊重的基礎上解決問題，回到正確軌道上來。

美國總統川普（Donald Trump）1日又宣布，9月1日開始，對3000億美元的中國商品加徵10％關稅。他表示，這些加稅商品不包括先前已加徵25％關稅的2500億美元中國商品。消息宣布後，今（2）日美股下跌，人民幣也走跌，中美經濟都受到影響。