國民黨提名總統參選人　韓國瑜維安悄加「維安裝備」還有2霹靂

▲韓國瑜成為國民黨2020總統大選參選人後，周邊維安層級提升 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜被國民黨提名為2020年總統大選參選人，隨身維安等級也提高，原本隨扈6個人，現在又多加了2個人，變成8個人，而且是從高雄市保大以及刑大當中挑選出來的人選，都曾經在霹靂小組服務過，8月1日正式上班。

其實照理來說，過往總統候選人的維安工作是由警政署保六總隊來負責，不過「身份」得是候選人，現在韓國瑜只有經過國民黨內初選通過的「參選人」身份，一切得等到正式登記參選後，保六總隊才能「正式」擔任隨扈維安工作，但是坦白說，韓國瑜已經是「準」候選人，所以保六已經悄悄介入維安工作。

▲韓國瑜維安層級提升，圖中全身黑色為小港分局長，戴藍帽為轄區便衣 。（圖／記者吳奕靖攝）

據了解保六總隊日前已經跟韓國瑜原有的隨扈人員進行講座課程，同時也配發新維安工具，像是新的無線電，這套無線電未來全國警政通訊都會統一這款規格，韓國瑜現在隨扈率先使用，另外還有防彈公事包、背心、電擊器等等陸續都會到位，甚至連服裝也統一套量完畢，將會配發使用。

保六人員現在無法擔任隨扈工作，所以現在高雄市警察局為了「身份」考量，原本韓國瑜身邊有6名隨扈，現在又多加了2名，這兩個人分別是來自高雄市保安大隊以及刑大，不過都受過「霹靂小組」訓練，從8月1日開始維安工作。韓國瑜貼身隨扈現在有8個人，分成2班來輪班，也就是說韓國瑜出席公開場合，都會有4人貼身保護，若是有公開選舉造勢場合，8位都會同時出席來保護。

▲一陣豪雨，讓韓國瑜交管的轄區員警淋雨滿身濕，相當辛苦 。（圖／記者吳奕靖攝）