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知名酒店女公關爛醉…睡2輪後「拉不到棉條線」　業務男竟在她家撿屍

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性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲酒店女公關喝醉被男性友人性侵。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

台北市一名知名酒店女性公關喝醉，被章姓男業務送回家，隔天起床發現下體內的衛生棉條不見，後來在垃圾桶找到，她驚覺可能遭到性侵，怒告對方。台北地院原判章男無罪，女子不服而上訴。台灣高等法院依乘機性交罪判章1年6月徒刑，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

整起事件發生在2016年，一位20多歲女公關和閨蜜到酒吧喝酒，之後找來章男到場；兩人到燒烤店續攤，她喝混酒，由章男送回家。

女公關出庭時指控，她當下叫章男離開時關門，之後就睡著，隔天一早起床上廁所，發現護墊還在內褲上，如廁後繼續上床睡覺；直到中午，她再次到廁所，想拉出下體內的棉條，卻找不到線，才發現棉條消失，被丟在垃圾桶內，驚覺可能被章性侵。

衛生棉條。（圖／達志／示意圖）

▲女公關正逢月事，使用衛生棉條，起床後卻驚覺不見，怒告送她回家的章男性侵。（圖／達志／示意圖）

章男被女公關用LINE質問，才坦承性侵並致歉；但他出庭時辯稱，雙方你情我願，還說在發生性行為前，是女公關自己拿出棉條。根據聯合報報導，法官檢視雙方LINE對話，章說「對不起，以後不會再發生了」、「如果你願意的話，我希望能好好跟你交往」，女子問「那你認為現在該怎麼辦？我想你也沒戴套子吧！」。

高院認為章男的行為雖不足取，但案發前兩人曾交往、發生性關係，之後持續聯絡，犯罪動機是因對女子有好感，這與陌生人犯罪樣態不一樣。章以25萬元和解，被害人也表示願撤回上訴，還求情希望判章緩刑，高院雖判刑1年6月，但諭知緩刑3年。

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關鍵字：撿屍,性侵

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