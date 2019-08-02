38歲女警官昏迷指數3！補測跑步1100公尺突休克　網路集氣快歸隊

記者唐詠絮／彰化報導



保四總隊顏姓女警官於7月31日參加常訓術科3千公尺跑步補測，跑約1100公尺後身體不適，在場教官及秀傳醫院醫謢人員立即上前，由救護車於三分鐘內送往彰化秀傳醫院，送醫途中顏員失去心跳呼吸，經急救後恢復心跳，進入第3天，目前昏迷指數為3，總隊及醫院等人在網路集氣，希望能渡過難關，快快歸隊。

▲彰化保四總隊女警官跑步昏迷休克，送秀傳醫院搶救目前昏迷指數3。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲保四總隊訓練學員跑步情形。

據了解，顏父從事小生意，顏母為家庭主婦，生育有4千金，台中大肚人，顏姓女警官在家中排行老二，未婚，家人對於愛女從事警察工作，都以她為榮，如今發生這樣的事情，都希望她能趕緊清醒好起來，回到她最喜愛的工作岡位繼續服勤。

而秀傳醫院則指出，顏員到院前無呼吸心跳，經過搶救後恢復心跳，經過醫師診治，疑似心因性休克，目前仍以呼吸器維持生命，有穩定的心跳，至今3天，昏迷指數3，醫院為她集氣祈福，希望能渡過難關，快快歸隊。

▲彰化保四總隊女警跑步昏迷休克，目前昏迷指數3。

大隊長李承翰指出，顏員(38歲)為2013年3等警察特考班畢業，目前擔任代訓特考班區隊長一職；另於學員實習期間，擔任2019年警佐警察人員晉升警正官等訓練助理輔導員工作，代訓時間未服深夜勤、勤務單純，平日於勤餘時間，有慢跑健身習慣，未有重大病史。

李承翰表示，本次體能測驗係108年上半年常訓術科驗收補測，實施測驗前再三重申身體不適切勿勉強參測，以跑或走完成3千公尺距離即可，並於現場備有醫護人員。顏員自願性選擇跑步，在5年內曾受測十次也都沒有病徵與異狀，突然發生此事，令人驚訝與不捨。

▲彰化保四總隊為女警集氣。

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