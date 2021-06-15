淡水漁會理事長遭紅火蟻咬傷休克不治　專家籲「3類人」要注意

▲桃園場表示，現在紅火蟻不是只會出現在田裡，連居家、公園都看得到。（圖／桃園區農業改良場提供，下同）



記者許展溢／台北報導

新北市淡水區漁會48歲理事長鄭康忠，今（15日）傳出日前現勘聯外道路規劃，疑似被紅火蟻咬到，引發休克，最後送醫仍宣告不治。由於天氣逐漸變熱，農委會表示，部分地區會開始出現具有毒性的紅火蟻，除嚴重影響農民耕作，人體觸碰到易引發身體不適，尤其長者、小孩和糖尿病患者3類人更要特別注意。

桃園區農業改良場作物環境課助理研究員陳巧燕受訪表示，紅火蟻已入侵台灣16年，是最麻煩的害蟲，桃園市為最嚴重疫區，其他區域包括新竹縣市、苗栗縣、新北市淡水、貢寮及金門縣，台北市、基隆市、宜蘭縣及花蓮縣也會零星的發生，危害擴散的範圍已不是只有農田，場域廣泛至道路植栽、居家環境、公園綠地等都有。

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▲▼陳巧燕說，紅火蟻腹部螫針，其分泌之毒液含有毒蛋白，若被叮螫皮膚後會有火灼傷般疼痛感。



陳巧燕說，紅火蟻入侵至今算是立足了，現在要思考的是如何「共存」 ，要特別注意的是該蟲「攻擊性很強」，特性是如果碰到蟻巢、有土的地方，就會像蜜蜂一樣有區域性概念攻擊人類，因此都會建議農民到田裡要穿雨鞋。

陳巧燕提到，因紅火蟻腹部螫針，其分泌之毒液含有毒蛋白，若被叮螫皮膚後會有火灼傷般疼痛感，被螫處形成白色膿皰，具過敏體質者會因其毒液產生過敏性反應，出現臉部燥紅、蕁麻疹、臉部與喉嚨腫脹、胸痛、說話困難模糊及麻痺等反應，嚴重者甚至會引發過敏性休克而造成死亡，造成農事操作之安全問題。陳巧燕特別提醒，行動不方便、糖尿病患者及老人小孩，還有喝醉酒的人，都要多加注意，由於有時這類人被咬到第一時間難察覺，反而會造成後續處理的麻煩。

▲桃園場提醒，若被紅火蟻咬到儘量避免將膿皰弄破，以免細菌感染。



桃園場呼籲，若於田間發現紅火蟻，應避免干擾蟻丘，從事田間工作須加強自我保護，穿戴手套、長褲及雨鞋等保護性衣物，被紅火蟻叮咬後，先以肥皂與清水清洗及冰敷處理被叮咬之患部，儘量避免將膿皰弄破，以免細菌感染，若出現過敏反應或其他特殊生理反應時，應盡速就醫。