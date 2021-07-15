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社會 社會焦點 保障人權

18歲女遭蜂螫後15小時險休克　超猛119教官一針鬼門關拉回

▲新竹女蜂螫15小時險送命　超猛119教官一針拉回鬼門關。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲許家瑋(左)判定女子可能因蜂螫引發過敏性休克，立即給予救命腎上腺注射，救回女子性命。（情境圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名妙齡女早上疑似遭到虎頭蜂叮螫，由於沒有立即不適因而不以為意，沒想到10幾個小時後竟出現掉血氧、掉血壓的疑似休克反應。前往救護的消防人員正好是一名救護教官，迅速判定女子恐因蜂螫引發過敏性休克，立刻予以注射一劑腎上腺素(Bosmin)，成功救回妙齡女的性命。

新竹縣政府消防局新豐分隊表示，昨天(14日)深夜23時46分接獲一起蜂螫通報，一名18歲的女性疑似在早上騎機車遭到蜂螫，晚間開始出現呼吸急促、血氧、血壓降低等症狀。

▲新竹女蜂螫15小時險送命　超猛119教官一針拉回鬼門關。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲許家瑋為新竹縣消防局的救護教官，消防署高級救護技術員第6期結訓，因為他的處置迅速，才讓患者免於陷入生命危險中。

出勤救護同仁見患者呼吸愈來愈喘，血中的含氧濃度僅有88%（正常為98%-100%），收縮壓也下降至78mmHg（標準為100-140mmHg），除了立刻給予患者高濃度氧氣、靜脈注射生理食鹽水外，並根據患者所述及症狀，懷疑其可能被虎頭蜂螫，同時拿出隨身攜帶藥物，為患者肌肉注射抗過敏使用的腎上腺素(Bosmin)。

沒多久，患者呼吸漸緩，血壓和血氧也回復到標準狀態，經送醫後，凌晨3時已經返家休養，消防同仁今日去電關心，患者也表示已無大礙。

新竹縣消防局表示，此次機警救護的同仁是局內的救護教官許家瑋，消防署高級救護技術員第6期結訓，因為許家瑋迅速、正確的處置，才讓患者免於陷入生命危險中，此舉也讓消防局醫療指導醫師、新竹台大分院生醫醫院急診室醫師蔡于捷忍不住在群組中大喊「太狂啦」！

蔡于捷醫師指出，虎頭蜂是一種具危險性的蜂類，牠的蜂毒是由多種胺基酸組成的毒蛋白，被叮咬後，皮膚會出現紅腫、奇癢、刺痛等過敏現象，甚至可能出現過敏性休克，引發生命危險。蔡于捷說，每個人的體質不同，有的人被蜂類螫到後不會過敏，只會出現紅、腫、熱、痛、瘀血等症狀，通常持續幾小時或幾天就會消退，可用冰敷和一般藥物來緩解；有的人可能出現急性過敏症狀，如心悸、暈眩、呼吸困難、意識不清，則應當立即送醫。台灣各地過去也曾經傳出多起民眾被蜂螫致死的案例，不可不慎。

消防局提醒，夏秋之際是虎頭蜂出沒的季節，預防蜂螫，到戶外活動時最好穿著長袖、長褲、包鞋，遇有蜂群時也不要挑釁，萬一不幸被叮咬時要趕快求救，因為過敏性休克時，瞬間可能就會致命。

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