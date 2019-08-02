被問愛情摩天輪進度…韓國瑜發飆連問5次「我什麼時候說過動工了？」

記者李唯甄、賴君欣、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜上任時曾提出要在愛河旁打造「愛情摩天輪」，今年6月更在記者會上報喜，表示有3家外國廠商加入計畫，但民進黨議員邱俊憲卻在臉書發文，指「大家很期待韓市長號稱八月將動工的摩天輪是否能真的動工？」，韓國瑜上午被問到此事，突然大動肝火，連問了5次「我什麼時候說過動工了？」，更批民進黨議員天天抹黑唱衰高雄是什麼意思？

▲韓國瑜曾提出要打造愛情摩天輪。（圖／記者林敬旻攝／高雄市政府提供）

邱俊憲日前在臉書發文，指出現在已經8月，「大家很期待韓市長號稱八月將動工的愛情摩天輪是否能真的動工」，但自己公文詢問，經發局卻回答「正搜集資料評估中」，邱俊憲最後寫道「韓市長，您口中8月即將動工的摩天輪，在您的團隊內，居然還只是在資料搜集，這是在開市民朋友玩笑嗎？」。

▲韓國瑜大動肝火，連問了5次「我什麼時候說過動工了？」。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜2日上午被問到此事，先是直接反問記者「我什麼時候說過動工了？我什麼時候說過了？哪一年哪一月一天、什麼場合我說過動工了？」，韓國瑜不滿痛批，為什麼民進黨議員每天在唱衰、每天扯後腿，很不希望高雄進步的樣子，「我哪一天說過要動工了？在什麼場合？」。

韓國瑜進一步指出，他的意思是說有兩到三家外商要投入來調查研究探勘，研究商業價值，「我什麼時候說過動工？」，韓批評，民進黨議員很不希望高雄進步的樣子，天天搞抹黑、每天唱衰是什麼意思？「說我說謊，我什麼時候說謊過？就是有兩到三家廠商，要來看在愛河建構一個摩天輪，做可行性評估調查研究，我的正確講法是這樣子」。

高市府新聞局1日也發聲明回應，強調韓國瑜並未說過愛情摩天輪將在8月「動工」，只在6月28日記者會說過「8月將有3家外國廠商加入計畫」；目前已經有4組國內外廠商對摩天輪開發，主動提出規劃構想，經發局也預計在8月底前召開愛情摩天輪說明會。並批這又是「一則黑韓假新聞代表」。