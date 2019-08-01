傳陸下一步限縮團客　旅行業者 ：各地已開始調查組團情況

▲北京首都機場內等待出發的大陸遊客。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／上海報導

繼自由行簽證喊卡後，大陸傳出下一步將限縮赴台團客人次，自9月到11月起就會明顯減少，由於陸方過往就曾有在台灣大選前、兩岸關係敏感時刻停發團客簽證的先例，因此在陸旅行社人人自危，有業者坦言，近期包括無錫、蘇州等一代的旅遊局，都已經開始向旅行社調查赴台組團情況，因此大家都很緊張。

事實上，大陸在2016年、2018年都曾啟動多階段的赴台團客限縮措施，譬如將實際通過人數，砍至地方配額總量的一半、三成等，更曾在2018年初停發帶團「領隊證」。

▲大陸限縮陸客來台自由行的公告。（圖／翻攝大陸文化旅遊部官網）

因此本次大陸宣布，自8月1日起暫停47個城市大陸居民個人遊試點，罕見一改常態限縮自由行後，兩岸觀光業界就預估，下一步的動作就是限縮團客來台，以在台灣鄰近大選和兩岸氣氛緊張期間，減少紛爭。

據《工商時報》報導，有航空業高層稱，大陸各省已召開會議，告知業界會有與團客相關的緊縮措施，預計下周公布實際配額。

經《ETtoday新聞雲》訪問江蘇地區台商旅行社，對方也表示的確有聽說8到10月，陸方可能就會開始限縮團客的訊息，目前包括無錫、蘇州等地，已經有當地旅遊局在調查近月赴台組團情況，包括G簽（個人遊簽註）、L簽（團客簽註）的數量。

▲近年陸客來台觀光旅遊模式改變，台灣主打高端團客、自由行市場以及深度遊。（圖／記者陳政錄攝）

上海旅行社業者則提到，限縮團客是大陸在台灣大選鄰近的常見情況，但通常不會主動透過官方管道宣布，而是在執行上降低L簽批准數量，達到團客來台數量減少。

因此她說，如果雙管齊下，對台灣觀光業將是很大的衝擊，因為除了團客外，自由行旅客的消費力也越來越高，可能得等到明年大選後有「符合期待」的結果才會解禁。