4家航司宣佈：台灣航線已購票自由行旅客可免費退票

▲北京市公安局出入境管理局,陸客,自由行。（圖／讀者提供）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸文化和旅遊部日前發佈公告，海峽兩岸旅遊交流協會自8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。目前包括深圳航空、東方航空、南方航空和吉祥航空等多家大陸航空公司相繼宣佈，允許台灣航線已購票自由行乘客可免費退票。

深圳航空8月1日發佈關於深航涉及台灣航線客票特殊處置方案的通知。通知稱，「自由行旅客凡在2019年8月1日零時（不含）前購買的，包含深航旅行日期為2019年8月1日零時（含）之後的台灣航班（包括深航實際承運航班和*ZH代碼共用航班），且所持票證為479客票或999客票（僅限深航實際承運航班），可在客票有效期內，選擇申請辦理退票手續，無須支付退票手續費。旅客可在原出票處、深圳航空直屬櫃檯或24小時客服熱線95361進行辦理。」

東方航空公司隨後也宣佈，「出票日期在7月31日24點之前（含），出行日期在8月1日0時（含）以後購買東上航台灣航線客票（東航實際承運及*MU代碼共用的781客票）的自由行旅客，可在客票有效期內，選擇申請辦理退票手續，無須支付退票手續費。」

南方航空公司稱，所有客票為南航784票證，出票日期為2019年7月31日及之前、旅行日期為2019年8月1日及之後，航程包含大陸於台灣之間南航航段的大陸籍自由行旅客可於8月31日前免費退票。

吉祥航空也在微博發佈台灣航線的退改說明，宣佈符合適用範圍的大陸籍的自由行遊客可申請辦理退票手續，無需支付退票手續費。