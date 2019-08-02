無懼陸客自由行喊卡　外語業者免費為觀光產業上課

▲立委陳亭妃、市議員陳怡珍及蔡旺詮，結合職達外語，宣布將提供1000位名額，免費提升觀光業者英語能力，合力帶領台灣躍升國際一流觀光中心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

陸客自由行突喊卡！造成觀光業者一片譁然，深怕生意因此受損，交通部立即宣布投入36億元推國旅獎勵，藉此減緩業者經濟上衝擊，立委陳亭妃、市議員陳怡珍及蔡旺詮，特地結合國立知名職場語言中心職達外語，宣布將提供1000位名額，免費提升觀光業者英語能力，合力帶領台灣躍升國際一流觀光中心。

立委陳亭妃指出，中國官方片面暫停核發47個城市自由行簽證的舉動，明顯看出是慌了手腳，面對蔡英文總統強烈捍衛台灣主權的作為，無步可施。除此之外，更可以看出在共產黨統治之下，政府胡亂限制旅遊地點、犧牲人民權益的舉動，根本毫無民主法治可言，由此更顯得台灣主權自由的可貴。執政黨政府早已有所準備，同時民間也隨時因應中方突發的政治操作。8月2日馬上結合職達外語宣布免費為觀光產業上課的措施，為台灣觀光轉型努力，希望能發揮領頭羊的作用，成功將台灣打造成國際觀光城市。

職達外語執行長王凱民表示，當年在英國留學時，英國當地旅行社常常兜售許多亞洲行程及機票，獨獨缺台灣行程，覺得非常可惜，此次中國政府突然宣布禁止赴台自由行，換個角度想，台灣反而成為唯一沒有中客的國度，台灣觀光業者如果可以乘勢轉型，接下更多歐美團，不見得是壞事。因此，政府開放輔助國旅，職達外語來相挺，義務協助觀光業者英語力提升，政府民間攜手一起努力將餅做大，無懼中客不來。

基於觀光業者彈性學習，此次職達外語將先提供1000個免費線上教學名額，職達也將針對觀光英語開設專班，希望採最有效之主題式小班教學，快速有效提升業者英文，除了能夠從容服務歐美客戶，也希望更能夠將台灣的美好傳播出去，若是成效良好，將再提供日文及韓文課程選擇，更希望能拋磚引玉吸引更多業者共襄盛舉。